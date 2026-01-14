Menu Rechercher
L’OM justifie le transfert de Robinio Vaz

Très joli coup financier ou regret sportif ? Les supporters marseillais ne sont pas tous convaincus par la vente de Robinio Vaz à l’AS Roma, pour 25 M€ (et plus-value à la revente de 10 %). L’Olympique de Marseille a communiqué sur ce transfert, en donnant quelques arguments expliquant ce mouvement.

« L’Olympique de Marseille annonce le transfert de Robinio Vaz vers l’AS Roma dans le cadre d’un accord définitif portant sur un montant de 25 millions d’euros (bonus compris) et une plus-value à la revente de 10%. Robinio Vaz a trouvé l’environnement idéal pour s’épanouir au sein du centre de formation olympien. Son parcours illustre la capacité du club à accompagner l’émergence de joueurs de haut niveau. Le club tient à remercier chaleureusement Robinio Vaz et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière sous les couleurs de l’AS Roma. Fidèle à sa stratégie, l’OM continue de valoriser ses joueurs et de construire l’avenir du club avec ambition », peut-on lire.

