Randal Kolo Muani et Wilson Odobert victimes d’un accident de la route

Plus de peur que de mal pour Randal Kolo Muani et Wilson Odobert. Les deux attaquants français ont été victimes d’un accident de la route ce mardi en se rendant à l’aéroport pour monter dans l’avion, direction Francfort pour la rencontre de demain de Ligue des Champions. C’est l’éclatement d’un pneu qui aurait causé cet accident. Malgré les dégâts sur le véhicule, ils n’ont pas été blessés et ont pu prendre le chemin de l’Allemagne un peu plus tard que leur équipe.

« Randal Kolo Muani et Wilson Odobert vont bien. Malheureusement, tous les deux ont été impliqués dans un accident mineur, mais toutes les personnes concernées par cet accident vont bien, a confirmé Thomas Frank en conférence de presse ce mardi. Ils prennent l’avion plus tard, et je m’attends tout à fait à ce que tous deux soient disponibles pour demain. » D’après les premiers éléments de l’enquête, c’est la Ferrari de Kolo Muani qui aurait été victime de l’incident, le véhicule d’Odobert suivant juste derrière.