Chelsea : le triplé en première période de Palmer face aux Wolves
C’est un retour fracassant de la part de Cole Palmer en Premier League. Après une première partie de saison plus que délicate marquée par une blessure, l’Anglais s’est fait plaisir ce samedi après midi face à Wolverhampton. En effet, l’ailier droit a inscrit un joli triplé durant la première période (13e, 35e, 38e), dont deux penaltys inscrits sereinement.
Les Blues, largement au-dessus de leur adversaire du jour sur le papier, ont ainsi mené de trois buts à la pause grâce au joueur de 23 ans. En quête d’une qualification à la Ligue des Champions, les Londoniens savent désormais qu’ils peuvent compter sur le jeune star.
