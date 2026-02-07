Menu Rechercher
Premier League

Chelsea : le triplé en première période de Palmer face aux Wolves

Par Tom Courel
1 min.
Cole Palmer, sous les couleurs de Chelsea. @Maxppp
Wolverhampton 1-3 Chelsea

C’est un retour fracassant de la part de Cole Palmer en Premier League. Après une première partie de saison plus que délicate marquée par une blessure, l’Anglais s’est fait plaisir ce samedi après midi face à Wolverhampton. En effet, l’ailier droit a inscrit un joli triplé durant la première période (13e, 35e, 38e), dont deux penaltys inscrits sereinement.

CANAL+ Foot
Le triplé pour Cole Palmer 💫

L'Anglais s'offre un hat-trick en l'espace de 25 minutes contre les Wolves avec ce superbe troisième but ! La suite du match sur CANAL+ SPORT ⚽️

#WOLCHE | #PremierLeague
Voir sur X

Les Blues, largement au-dessus de leur adversaire du jour sur le papier, ont ainsi mené de trois buts à la pause grâce au joueur de 23 ans. En quête d’une qualification à la Ligue des Champions, les Londoniens savent désormais qu’ils peuvent compter sur le jeune star.

Pub. le - MAJ le
