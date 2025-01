Wonderkids 2024 : qui sont les 50 meilleurs joueurs U21 de la planète ?

Cette année 2024 a permis à certains jeunes talents d’éclore un peu partout à travers la planète. On a eu l’occasion de voir de nouveaux noms et cela tombe bien, à chaque fin de saison depuis 2018, la rédaction de Foot Mercato procède à un scrutin afin d’élire les "Wonderkids". Pour cette septième édition, nous avons procédé à des votes afin de définir notre onze type des meilleurs joueurs de 21 ans ou moins (nés à partir du 1er janvier 2003) ainsi qu’un top 50. Celui-ci est composé de trois gardiens, dix défenseurs centraux, huit latéraux, quatorze milieux de terrain et quinze attaquants.

Guillaume Restes, loin devant la concurrence

Sacré l’an dernier, Guillaume Restes (France/Toulouse/19 ans/21 points) a encore une fois dominé nettement la concurrence cette année. Le gardien toulousain sort d’une saison pleine avec les Violets et les Bleuets qu’il a qualifiés pour l’Euro U21 2025. L’été dernier, Guillaume Restes s’était également distingué lors des Jeux Olympiques en aidant la France à obtenir une médaille d’argent. Il devance ainsi un autre grand espoir du poste avec Gabriel Slonina (États-Unis/Barnsley/20 ans/7 points). Prêté par Chelsea en League One afin de s’aguerrir, le portier américain engrange du temps de jeu et continue sa progression. Projet long terme des Blues, il souhaite s’imposer à terme au sein de l’équipe londonienne. Enfin, le podium est complété par Ander Astralaga (Espagne/FC Barcelone/20 ans/5 points). Numéro trois dans la hiérarchie des gardiens du club blaugrana, il s’illustre surtout en troisième division avec la réserve pour le moment. Régulièrement convoqué dans le groupe, il est considéré depuis des années comme l’avenir à ce poste au sein de la formation catalane.

Pour le flanc droit de la défense, la lutte a été féroce entre les deux premiers, mais c’est Malo Gusto (France/Chelsea/21 ans/13 points) qui recueille la majorité des suffrages. Devenu un cadre de Chelsea, le joueur qui compte une cape avec la France représente l’avenir du poste. Meilleur défensivement, il a gardé ses qualités offensives qui en font une référence du poste. Il devance de peu Rico Lewis (Angleterre/Manchester City/20 ans/12 points) qui a su se frayer une place dans le groupe des Sky Blues. International anglais, le couteau suisse de Pep Guardiola n’est pas encore incontournable en club, mais sait se rendre utile. Il est également capable de jouer au milieu du terrain. Lui aussi n’est pas titulaire en club, mais son concurrent n’est pas n’importe qui. Doublure de Trent Alexander-Arnold avec les Reds, Conor Bradley (Irlande du Nord/Liverpool/21 ans/9 points) représente l’avenir du club anglais à ce poste. Il a notamment sorti un match d’anthologie récemment face au Real Madrid. Enfin, Hector Fort (Espagne/FC Barcelone/18 ans/6 points) arrive quatrième de nos votes à ce poste. Doublure de Jules Koundé avec les Blaugranas, le joueur né en 2006 continue de grandir au sein du FC Barcelone.

Une défense franco-catalane

En défense centrale, on retrouve un autre joueur du club catalan puisque c’est Pau Cubarsi (Espagne/FC Barcelone/17 ans/24 points) qui arrive à la première position. Fort d’une fin de saison 2023/2024 pleine avec les Blaugranas, il a enchaîné sur ce début de saison en s’affirmant comme un titulaire indiscutable. Il partage cette charnière avec Leny Yoro (France/Manchester United/19 ans/21 points). Le Tricolore qui a été freiné par les blessures sur ce début d’exercice avec Manchester United a été incroyable avec Lille auparavant et s’affirme comme l’avenir de ce poste pour le football français. Un peu moins en vue cette saison à Benfica suite à l’explosion de Tomas Araujo, Antonio Silva (Portugal/Benfica/21 ans/15 points) suit. International portugais, la pépite des Aguias traverse une passe plus compliquée, celle de la confirmation. Plus en difficulté la saison dernière à l’image de son équipe, Levi Colwill (Angleterre/Chelsea/21 ans/12 points) est mieux et se retrouve indiscutable. Solide en Premier League, il est en train de devenir doucement l’un des patrons des Blues. Sensation du côté de Lens, Abdukodir Khusanov (Ouzbékistan/RC Lens/20 ans/9 points) suit juste derrière. Rapide, autoritaire, malicieux, l’Ouzbek réalise un gros début de saison avec les Nordistes où il a su s’imposer comme un indiscutable.

Il devance d’une courte tête Giorgio Scalvini (Italie/Atalanta/21 ans/8 points). Le défenseur italien a remporté la Ligue Europa avec la Dea et s’était affirmé en sélection avec la Nazionale avant d’être victime d’une rupture des ligaments croisés juste avant l’Euro 2024. Désormais de retour, il prend le temps de retrouver ses sensations. On retrouve un Français juste derrière avec Christian Mawissa (France/AS Monaco/19 ans/6 points). L’ancien Toulousain qui a rejoint Monaco cet été a grandi lors de l’année 2024 et s’affirme comme une étoile montante du championnat à son poste. Il a aussi la capacité de jouer latéral. Jeune talent belge arrivé à l’Ajax Amsterdam cet été en provenance de La Gantoise, Jorthy Mokio (Belgique/Ajax Amsterdam/16 ans/5 points) impressionne à son jeune âge. S’il ne compte que 2 apparitions et 20 minutes de jeu avec les Godenzonen, sa précocité en fait l’un des éléments à suivre sur les prochaines années. Phénomène aperçu à l’AS Roma l’année dernière, Dean Huijsen (Espagne/Bournemouth/19 ans/5 points) a profité de ce prêt pour se révéler. La Juventus l’a alors vendu en Premier League où il monte en puissance et forme une charnière d’avenir avec l’Ukrainien Ilya Zabarnyi. Enfin, Ousmane Diomandé (Côte d’Ivoire/Sporting CP/21 ans/5 points) a également été plébiscité. Vainqueur de la CAN 2025 avec les Éléphants et sacré champion du Portugal avec les Lions, le défenseur central a passé un sacré cap en 2024.

Pour le flanc gauche de la défense, Alejandro Balde (Espagne/FC Barcelone/21 ans/21 points) a dominé nettement les débats. Si la saison 2023/2024 a été compliquée pour lui et qu’il a dû digérer sa saison précédente où il s’était révélé, le jeune espagnol a retrouvé sa progression cette saison en étant un indiscutable du onze d’Hans-Dieter Flick. Il arrive devant Lewis Hall (Angleterre/Newcastle/20 ans/11 points) qui a enfin explosé définitivement avec les Magpies. Montant en puissance au cours de la saison dernière, l’ancien de Chelsea est en train de devenir une valeur sûre de ce poste et ne cesse d’impressionner. La progression a été aussi très rapide pour Alvaro Carreras (Espagne/Benfica/21 ans/6 points). Peu estimé à Manchester United, parti en prêt à Benfica en janvier dernier où il est resté définitivement cet été, Alvaro Carreras est désormais un titulaire en puissance et sa marge de progression reste importante. Gros potentiel également, Milos Kerkez (Hongrie/Bournemouth/21 ans/6 points) est en train de passer un sacré cap cette saison. Avec les Cherries pour son deuxième exercice en Premier League, il monte en puissance et continue de s’affirmer comme un poison dans son couloir gauche.

L’Allemagne s’impose dans le milieu

La bataille a été rude dans l’entrejeu, mais la première place apparait comme une évidence avec Jude Bellingham (Angleterre/Real Madrid/21 ans/24 points). Vainqueur de la Liga et de la Ligue des Champions avec les Merengues tout en étant finaliste de l’Euro 2024, l’Anglais a marché sur l’eau et est passé d’un des meilleurs espoirs à l’un des meilleurs joueurs du monde. Un statut qu’on peut également attribuer à Jamal Musiala (Allemagne/Bayern Munich/21 ans/23 points). Même si sa saison en club a été plus compliquée, le milieu offensif allemand a brillé lors de l’Euro 2024 et a démarré cette saison 2024/2025 sur un sacré rythme. Le milieu de terrain est complété par Florian Wirtz (Allemagne/Bayer Leverkusen/21 ans/22 points). Exceptionnel avec l’équipe de Xabi Alonso avec qui il a remporté la Bundesliga et la Coupe d’Allemagne, le milieu offensif a eu un peu plus de mal à l’Euro 2024, mais revient bien sur ce début d’exercice. Une saison où Rayan Cherki (France/Olympique Lyonnais/21 ans/16 points) est en train d’arranger son cas. Souvent considéré comme un talent pas assez exploité, le Gone réalise une fin d’année 2024 canon où il confirme tout son potentiel avec les Rhodaniens.

Gavi (Espagne/FC Barcelone/20 ans/14 points) arrive cinquième grâce à ses prestations passées. De retour d’une longue blessure, le milieu espagnol reste néanmoins l’un des meilleurs talents de sa génération au milieu du terrain. Frappé par les blessures en fin de saison dernière, Eliesse Ben Seghir (Maroc/AS Monaco/19 ans/14 points) revient fort sur cet exercice. Homme fort des Monégasques, le Marocain continue d’impressionner son monde par sa vision du jeu et ses qualités techniques. Dans un profil similaire, on retrouve Arda Güler (Turquie/Real Madrid/19 ans/14 points). Si avec la Casa Blanca, il essaye d’exploiter au mieux les minutes à sa disposition, il a crevé l’écran à l’Euro 2024 en amenant la Turquie en quart de finale. Déclinant sur 2024 où la confirmation est plus difficile, Warren Zaïre-Emery (France/Paris Saint-Germain/18 ans/13 points) reste un cadre du club parisien. Le milieu de terrain français doit désormais digérer son nouveau statut et reprendre sa progression. Digérer son explosion, une situation également vécue par Fermin Lopez (Espagne/FC Barcelone/21 ans/13 points). Champion d’Europe et Olympique cet été, le milieu blaugrana a mis du temps à retrouver sa bonne dynamique de la fin de la saison dernière.

Mettant tout le monde d’accord la saison dernière du côté de Benfica, Joao Neves (Portugal/Paris Saint-Germain/20 ans/12 points) est parti cet été pour Paris. Un transfert élevé bien digéré par le joueur portugais qui a participé à l’Euro 2024 et passe les étapes avec la manière. Pas forcément dans le scénario du début de saison, Marc Casado (Espagne/FC Barcelone/21 ans/11 points), suit juste derrière. Le milieu de terrain catalan a su profiter de l’arrivée d’Hans Dieter-Flick pour se frayer une place de choix dans le onze des Catalans. Révélation des Red Devils la saison dernière et finaliste de l’Euro 2024 avec les Three Lions, Kobbie Mainoo (Angleterre/Manchester United/19 ans/9 points) a réalisé un début d’année 2024 de grande qualité. Plus dans le dur et dans une phase de confirmation actuellement, il reprend doucement des couleurs avec Ruben Amorim. Dans un registre assez proche, on retrouve Aleksandar Pavlovic (Allemagne/Bayern Munich/20 ans/9 points). Sûrement l’une des rares bonnes décisions de Thomas Tuchel avec le Rekordmeister, le milieu allemand a crevé l’écran l’an dernier et il est devenu un joueur phare de la formation bavaroise. Enfin, Roméo Lavia (Belgique/Chelsea/20 ans/8 points) arrive à la quatorzième place. Blessé la saison dernière, le Belge s’impose définitivement avec les Blues cette saison où ses qualités techniques, créatives, sa vision du jeu et son impact physique en font un prototype du milieu de terrain idéal.

Un duo Barça/Real Madrid devant

Une évidence, simplement le joueur qui a reçu le plus de voix avec son Euro 2024 XXL remporté avec l’Espagne et son explosion retentissante avec les Blaugranas Lamine Yamal (Espagne/FC Barcelone/17 ans/29 points) arrive logiquement en tête. Parmi les joueurs offensifs de moins de 21 ans, il dispose déjà de sacrées références et met la concurrence à distance. Joueur du rival madrilène, Endrick (Brésil/Real Madrid/18 ans/22 points) suit juste derrière. L’attaquant auriverde a été performant à Palmeiras et si son temps de jeu à la Casa Blanca reste réduit, il a su se montrer quand il en a eu la possibilité. Excellent l’an dernier, Alejandro Garnacho (Argentine/Manchester United/20 ans/16 points) a eu plus de mal cette saison à l’image de son club. L’Argentin qui a remporté la Copa América a su se distinguer par sa vivacité dans son couloir gauche. Lui aussi a plus de mal cette saison après avoir brillé l’an dernier, Xavi Simons (Pays-Bas/RB Leipzig/21 ans/15 points) suit en quatrième position des attaquants. Le joueur du RB Leipzig avait réalisé un bel exercice 2023/2024 qui a été suivi d’un Euro 2024 remarqué avec les Pays-Bas. Arrivé l’hiver dernier à Lyon, Malick Fofana (Belgique/Olympique Lyonnais/19 ans/15 points) confirme tout son talent entrevu la saison dernière. Désormais international belge, il continue de monter en puissance.

Sorti d’une saison pleine avec Girona, Savinho (Brésil/Manchester City/20 ans/14 points) a été le transfert phare de Manchester City cet été. Pour autant, son aventure avec les Sky Blues débute mal malgré de belles différences dans son couloir. Il doit désormais y ajouter plus d’efficacité. Un registre dans lequel Benjamin Sesko (Slovénie/RB Leipzig/21 ans/14 points) peut faire un peu mieux. S’il s’est imposé comme un titulaire en club et a porté sa sélection jusqu’en 1/8e de finale de l’Euro 2024, Benjamin Sesko doit désormais être plus tranchant pour aller encore plus haut. Dans le dur actuellement où il a eu peu de minutes avec le Bayern Munich, Mathys Tel (France/Bayern Munich/19 ans/12 points) doit se ressaisir après de bons débuts. L’attaquant tricolore a néanmoins montré qu’il pouvait faire de grandes choses. Mieux depuis l’arrivée de Ruben Amorim, Rasmus Højlund (Danemark/Manchester United/21 ans/11 points) doit néanmoins se montrer encore un peu plus efficace. Capable de belles performances et de certains éclairs de génie, le Danois doit encore montrer qu’il est l’un des plus gros potentiels au poste de numéro 9. En pleine progression à Dortmund, Jamie Bynoe-Gittens (Angleterre/Borussia Dortmund/20 ans/10 points) n’est plus un joker et s’illustre cette saison comme titulaire. Capable d’être efficace et tranchant, il est en pleine explosion.

Un qualitatif qui convient très bien à Samu Aghehowa Omorodion (Espagne/FC Porto/20 ans/10 points). Le joueur passé du côté du Deportivo Alavés en prêt la saison dernière a quitté l’Atlético de Madrid pour le FC Porto. Un choix payant pour l’actuel deuxième meilleur buteur du championnat portugais qui empile les buts. Toujours au Portugal mais du côté de Lisbonne, Geovany Quenda (Portugal/Sporting CP/17 ans/9 points) étonne. Ailier virevoltant qui a su rejoindre la sélection portugaise, la jeune pépite avait su se distinguer en s’installant dans le onze type du Sporting CP très rapidement. 2024 est aussi une grande année pour Kenan Yildiz (Turquie/Juventus/19 ans/9 points). Quart de finaliste de l’Euro 2024 avec la Turquie, il représente la nouvelle version de la Juventus représentée par Thiago Motta. S’il manque encore d’efficacité, ses qualités techniques et dans la création en font un des plus grands talents émergents. Bloqué par Ollie Watkins ? Jhon Duran (Colombie/Aston Villa/21 ans/9 points) n’est pas d’accord. Certes, il est souvent joker de luxe avec les Villans et cela ne l’empêche pas de briller avec le club de Birmingham avec des buts extraordinaires comme cette frappe contre le Bayern Munich. Enfin, le dernier joueur de ce top 50 est la pépite auriverde Estevao (Brésil/Palmeiras/17 ans/7 points). Grand talent du Verdao qui ira à Chelsea cet été, il a enchaîné les buts avec le club brésilien sur ce début de saison et promet avant son grand saut pour l’Europe.

Le palmarès des éditions précédentes

Ils ont obtenu au moins un vote :

Gardiens :

Obed Nkambadio (France/Paris FC/4 points)

Matthew Cox (Angleterre/Brentford/3 points)

André Gomes (Portugal/Benfica/3 points)

Max Schmitt (Allemagne/Bayern Munich/3 points)

Jonas Urbig (Allemagne/Cologne/3 points)

Tom De Graaf (Pays-Bas/Utrecht/3 points)

Alejandro Iturbe (Espagne/Atlético de Madrid/3 points)

James Beadle (Angleterre/Sheffield Wednesday/2 points)

Amanallah Memmiche (Tunisie/ES Tunis/2 points)

Rome Jayden Owusu-Oduro (Pays-Bas/AZ Alkmaar/2 points)

Daniil Khudyakov (Russie/Sturm Graz/2 points)

Matthieu Epolo (Belgique/Standard de Liège/1 point)

Dennis Seimen (Allemagne/VfB Stuttgart/1 point)

Wataru Goto (Japon/Tokyo FC/1 point)

Simon Ngapandouetnbu (Cameroun/Nîmes Olympique/1 point)

Robin Lisewski (Pologne/Borussia Dortmund/1 point)

Jules Stawiecki (France/AS Monaco/1 point)

Diogo Fernandes (Portugal/FC Porto/1 point)

Alex Padilla (Mexique/Bilbao/1 point)

Antonin Kinsky (Tchéquie/Slavia Prague/1 point)

Latéraux droits :

Yoram Zagué (France/Paris Saint-Germain/5 points)

Saël Kumbedi (France/Olympique Lyonnais/4 points)

Archie Gray (Angleterre/Tottenham/4 points)

Arnau Martinez (Espagne/Girona/3 points)

Artur (Brésil/Bayer Leverkusen/2 points)

Filippo Terracciano (Italie/AC Milan/2 points)

Alex Jiménez (Espagne/AC Milan/2 points)

Marc Pubill (Espagne/Almeria/2 points)

Devyne Rensch (Pays-Bas/Ajax Amsterdam/2 points)

Buba Sangaré (Espagne/AS Roma/1 point)

Ivan Fresneda (Espagne/Sporting CP/1 point)

Michael Kayode (Italie/Fiorentina/1 point)

Nicolo Savona (Italie/Juventus/1 point)

Omar El Hilali (Maroc/Espanyol de Barcelone/1 point)

Pedro Lima (Brésil/Wolverhampton/1 point)

Juanlu Sanchez (Espagne/Séville FC/1 point)

Défenseurs centraux :

Soungoutou Magassa (France/AS Monaco/4 points)

Jeanuel Belocian (France/Bayer Leverkusen/4 points)

Lucas Beraldo (Brésil/Paris Saint-Germain/3 points)

Mamadou Sarr (France/Strasbourg/3 points)

Chadi Riad (Maroc/Crystal Palace/3 points)

Tomas Palacios (Argentine/Inter Milan/3 points)

Cristhian Mosquera (Espagne/Valence CF/3 points)

Luka Vuskovic (Croatie/Hajduk Split/3 points)

Jarell Quansah (Angleterre/Liverpool/3 points)

Ousmane Camara (France/Angers SCO/2 points)

Leon King (Écosse/Glasgow Rangers/2 points)

Matteo Palma (Allemagne/Udinese/2 points)

El Chadaille Bitshiabu (France/RB Leipzig/2 points)

Nathan Zézé (France/FC Nantes/2 points)

Willy Kambwala (France/Villarreal/2 points)

Aurèle Amenda (Suisse/Eintracht Francfort/1 point)

Joane Gadou (France/RB Salzbourg/1 point)

Matteo Dams (Pays-Bas/Feyenoord/1 point)

Martin Vitik (Tchéquie/Sparta Prague/1 point)

Amidou Doumbouya (France/OGC Nice/1 point)

Wouter Goes (Pays-Bas/AZ Alkmaar/1 point)

Mikayil Faye (Sénéga/Stade Rennais/1 point)

Mauro Perkovic (Croatie/Dinamo Zagreb/1 point)

Nnamdi Collins (Allemagne/Eintracht Francfort/1 point)

Soumaïlo Coulibaly (France/Stade Brestois 29/1 point)

Ismaël Doukouré (France/Strasbourg/1 point)

Zeno Debast (Belgique/Sporting CP/1 point)

Maxim Dekker (Pays-Bas/AZ Alkmaar/1 point)

Joel Ordonez (Équateur/FC Bruges/1 point)

Yarek Gasiorowski (Espagne/Valence CF/1 point)

Vitor Reis (Brésil/Palmeiras/1 point)

Kaiky (Brésil/Almeria/1 point)

Latéraux gauches :

Jorell Hato (Pays-Bas/ Ajax Amsterdam/5 points)

Adam Aznou (Maroc/Bayern Munich/4 points)

Kassoum Ouattara (France/AS Monaco/3 points)

Valentin Barco (Argentine/Séville FC/3 points)

Jaouen Hadjam (Algérie/Young Boys de Berne/3 points)

Bryan Gonzalez (Mexique/Pachuca/2 points)

Renato Veiga (Portugal/Chelsea/2 points)

Samuel Dahl (Suède/AS Roma/2 points)

Franco Carboni (Argentine/Venise/1 point)

Esquerdinha (Brésil/Fluminense/1 point)

Ishé Samuels-Smith (Angleterre/Chelsea/1 point)

Erman Soglo (Angleterre/Olympique de Marseille/1 point)

Honest Athanor (Italie/Genoa/1 point)

Leo Hjelde (Norvège/Sunderland/1 point)

Nathaniel Brown (Allemagne/Eintracht Francfort/1 point)

Alex Valle (Espagne/Celtic Glasgow/1 point)

Tom Rothe (Allemagne/Union Berlin/1 point)

Milieux :

Claudio Echeverri (Argentine/River Plate/7 points)

Ayyoub Bouaddi (France/Lille OSC/7 points)

Lamine Camara (Sénégal/AS Monaco/6 points)

Harvey Elliott (Angleterre/Liverpool/6 points)

Pablo Torre (Espagne/FC Barcelone/5 points)

Noah Darvich (Allemagne/FC Barcelone/4 points)

Carlos Baleba (Cameroun/Brighton/4 points)

Pablo Barrios (Espagne/Atlético de Madrid/4 points)

Senny Mayulu (France/Paris Saint-Germain/3 points)

Désiré Doué (France/Strasbourg/3 points)

Bilal El Khanouss (Maroc/Leicester/3 points)

Ethan Nwaneri (Angleterre/Arsenal/3 points)

Lucas Bergvall (Suède/Tottenham/3 points)

Lucas Gourna-Douath (France/RB Salzbourg/2 points)

Carney Chukwuemea (Angleterre/Chelsea/2 points)

Andrey Santos (Brési/Strasbourg/2 points)

Nico Paz (Argentine/Côme/2 points)

Cesare Casadei (Italie/Chelsea/2 points)

Julio Enciso (Paraguay/Brighton/2 points)

Javi Guerra (Espagne/Valence CF/2 points)

Yaser Asprilla (Colombie/Girona/2 points)

Marc Bernal (Espagne/FC Barcelone/2 points)

Arsen Zakharyan (Russie/Real Sociedad/2 points)

Arthur Vermeeren (Belgique/RB Leipzig/1 point)

Cher Ndour (Italie/Besiktas/1 point)

Habib Diarra (Sénégal/Strasbourg/1 point)

Assan Ouédraogo (Allemagne/RB Leipzig/1 point)

Hannibal Mejbri (Tunisie/Burnley/1 point)

Edan Diop (France/AS Monaco/1 point)

Kjell Wätjen (Allemagne/Stade Rennais/1 point)

Lewis Miley (Angleterre/Newcastle/1 point)

Trey Nyoni (Angleterre/Liverpool/1 point)

Martin Baturina (Croatie/Dinamo Zagreb/1 point)

Ismaël Gharbi (Espagne/Braga/1 point)

Warren Bondo (France/Monza/1 point)

Khalil Fayad (France/Montpellier/1 point)

Matija Popovic (Serbie/Napoli/1 point)

Oscar Gloukh (Israël/RB Salzbourg/1 point)

Ignacio Miramon (Argentine/Boca Juniors/1 point)

Nico Serrano (Espagne/Bilbao/1 point)

Fabio Miretti (Italie/Genoa/1 point)

Kendry Paez (Équateur/Independiente del Valle/1 point)

Franco Mastantuono (Argentine/River Plate/1 point)

Jhon Solis (Colombie/Girona/1 point)

Alberto Moleiro (Espagne/Las Palmas/1 point)

Jobe Bellingham (Angleterre/Sunderland/1 point)

Abbosbek Fayzullaev (Ouzbékistan/CSKA Moscou/1 point)

Aleksey Batrakov (Russie/Lokomotiv Moscou/1 point)

Hugo Larsson (Suède/Eintracht Francfort/1 point)

Rodrigo Mora (Portugal/FC Porto/1 point)

Attaquants :