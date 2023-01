Gerard Piqué souhaite recruter un joueur pour le FC Barcelone

La suite après cette publicité

Il a beau avoir raccroché les crampons, on n’a probablement jamais autant parlé de Gerard Piqué que maintenant. Entre sa séparation tumultueuse avec Shakira qui régale la presse people, sa King’s League qui est un énorme succès et son projet FC Andorra qui fonctionne très bien, l’ancien numéro 3 du Barça est très occupé et occupe lui-même un espace médiatique conséquent, en Espagne comme ailleurs dans le monde.

Après Piqué businessman, Piqué streamer, Piqué patron du tennis européen ou Piqué président de club, voici Gerard Piqué agent ? Comme l’indiquent divers médias espagnols comme AS, l’ex-défenseur de la Roja pourrait ramener un joueur au FC Barcelone. Ce joueur, c’est Dani Parejo, bien connu des fans de Liga puisqu’il brille avec Villarreal depuis son arrivée en 2020, comme il l’avait fait à Valence pendant des années.

Des liens entre Piqué, Parejo et Xavi

Depuis des années déjà, Piqué conseille, en sous-marin, le joueur de 33 ans formé au Real Madrid. Milieu de terrain fantasque, Parejo plaît beaucoup au FC Barcelone et à Xavi Hernandez, ce qui faciliterait considérablement une arrivée en Catalogne. Depuis des années, Parejo souhaite rejoindre le Barça et Piqué s’était engagé à le faire venir en terres catalanes.

Il faut dire que dans cette histoire, il y a beaucoup de liens… Officiellement, l’agent de Parejo est Arturo Canales, ancien agent de Piqué. Ce dernier est aujourd’hui actionnaire de l’agence de Canales, qui gère aussi les intérêts de… Xavi. Telle une équipe FUT, tous les liens sont au vert, et la balle est désormais dans le camp de Mateu Alemany et de Joan Laporta, alors que le contrat de Parejo expire en 2024…