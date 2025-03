Mort de Diego Maradona : le procès de la honte s’est ouvert dans une Argentine traumatisée

Le procès pour la mort de Diego Armando Maradona, survenue le 25 novembre 2020 en Argentine, s’est ouvert dans un climat de tension qui déjà à l’extérieur de la salle d’audience avait vu une foule de personnes se rassembler en soutien à l’ancien champion argentin pour réserver un accueil virulent à l’équipe médicale accusée de réseau d’assassinats. Ensuite, il y avait de nombreux drapeaux et banderoles avec l’inscription : « JUSTICIA X D10S ». Mais c’est au sein du tribunal judiciaire, en pleine audience qu’un moment glaçant est arrivé, lorsque le procureur Patricio Ferrari a montré une photo du corps de Maradona, déclarant : « Regardez, c’est comme ça que Maradona est mort ». Sur la photo, on peut voir la légende de Naples et du FC Barcelone dans un état de forme inhabituel et avec un ventre extrêmement gonflé. Le magistrat a ensuite ajouté : « Quiconque parmi les accusés prétend ne pas avoir compris ce qui arrivait à Diego ment clairement. Son état était évident », a-t-il poursuivi en tenant la photo dans sa main devant une audience sous le choc entre larmes et colères. Et juste au moment où le procureur montrait la photo, les filles de Maradona, Dalma et Giannina, fondaient en larmes, puis consolées par leur sœur Jana. Un moment déchirant, diffusé en direct du procès diffusé par la Cour suprême de la province de Buenos Aires sur sa chaîne YouTube officielle. Le procès voit sur le banc des accusés tout le personnel médical chargé de prendre soin de la santé de Diego Maradona. Il y a huit personnes, dont des médecins et des infirmières.

Comme l’écrit l’agence de presse italienne Ansa, selon le procureur Ferrari, il existe des preuves solides que les accusés sont responsables d’avoir causé la mort de Maradona lors de son assignation à résidence, qui a duré du 11 au 25 novembre 2020, dans ce qui est défini comme « la maison des horreurs ». Le parquet soutient que l’équipe médicale a agi de manière «criminellement irresponsable», notamment en autorisant une sortie prématurée de l’hôpital après une opération cérébrale et en fournissant des soins à domicile inadéquats. Les procureurs ont qualifié le traitement de Maradona de «calamiteux» et ont présenté des preuves, telles que des photos de son corps œdématié, pour illustrer la qualité des soins reçus. Les avocats de la famille de Maradona ont accusé les professionnels de la santé de l’avoir «tué» en raison de leur mépris pour sa santé, alléguant des motifs économiques derrière leur négligence. Les accusés ont plaidé non coupable, affirmant que la mort de Maradona était imprévisible et due à sa maladie cardiaque sous-jacente. Les médecins ont rappelé que Maradona n’avait ni drogue ni alcool dans son organisme lors de son décès. Le procès, qui devrait se poursuivre jusqu’à la mi-2025, prévoit d’entendre plus de 100 témoins, dont plusieurs membres de la famille de Maradona. L’affaire suscite de vives émotions en Argentine, où Maradona est considéré comme une icône nationale, avec des foules importantes se rassemblant devant le tribunal pour exprimer leur colère envers les accusés. Lorsque la psychiatre Agustina Cosachov, l’une des sept accusées, est arrivée, les manifestants ont commencé à crier : «Meurtrière, Meurtrière !»

Les détails sordides des derniers jours de Maradona

Patricio Ferrari, l’un des procureurs généraux adjoints de San Isidro, s’est approché des juges Verónica Di Tommaso, Maximiliano Savarino et Julieta Makintach du troisième tribunal pénal de San Isidro et a brandi une photo qui a fait sensation. : «nous sommes interpellés par le crime dont Diego Maradona a été victime. Grâce aux preuves produites au procès, vous (les juges, ndlr) et la société prendrez connaissance d’une accusation solide et inébranlable. Le droit à la vérité est un droit. Aujourd’hui, Diego Armando Maradona, ses enfants, ses proches et le peuple argentin méritent justice. Il a été admis là-bas pour une rééducation clinique et des soins à domicile, ce qui aujourd’hui, sans aucun doute, nous pouvons dire que c’était calamiteux. Un internement imprudent, déficient et sans précédent. Aucun type de protocole n’a été créé pour permettre une intervention aussi imprudente dans un théâtre de l’horreur. C’est la maison où Maradona est mort, où personne n’a fait ce qu’il devait faire». Le procureur a décrit l’équipe médicale, dont Luque était membre « médecin de famille ou de confiance », comme un groupe d’« individus improvisés ». L’équipe comprenait la psychiatre Agustina Cosachov, le psychologue Carlos Díaz, les docteurs Nancy Forlini (coordinatrice médicale chez Swiss Medical) et Pedro Spagna (de Medidom, responsable des soins infirmiers à domicile), le coordinateur infirmier Mariano Perroni et les infirmiers Ricardo Almirón et Gisela Madrid. La suite de sa prise de parole est encore plus choquante. En effet, Ferrari a déclaré que tous « ont volontairement assumé le rôle qui leur avait été assigné pendant le confinement à domicile, ne remplissant pas tous leurs devoirs », « augmentant ainsi le risque admissible qui a conduit à la mort de Maradona, une issue qu’ils avaient imaginée et à laquelle ils étaient complètement indifférents ».

Le représentant du ministère public a détaillé, par exemple, que « Luque conservait le dossier médical de Diego Armando Maradona sur des feuilles volantes sur une cheminée de sa maison dans le sud de la province de Buenos Aires » et que « Cosachov et Díaz lui fournissaient des médicaments psychiatriques dont la prescription était basée sur un morceau de papier collé sur un réfrigérateur dans la maison où séjournait Maradona». Il s’est surtout concentré sur un message envoyé à Luque depuis la maison où il était soigné à domicile la nuit précédant sa mort tragique, qui illustrait l’état terminal dans lequel se trouvait le patient : «Leíto, ses yeux étaient comme ceux d’une mésange, et c’était avec les lumières éteintes. Je ne veux même pas le voir avec la lumière allumée. Aucune mesure n’a été prise en réponse à ce symptôme». Après Ferrari, son collègue Iribarren a décrit les actions de chacun des accusés. Ce fut ensuite le tour des avocats représentant les personnes lésées (les enfants et les sœurs de Maradona). En présentant les lignes directrices de son accusation, l’avocat Fernando Burlando, représentant Dalma et Giannina Maradona, a déclaré :«Diego Maradona a été assassiné. Ils l’ont tué de manière silencieuse et cruelle. « Un plan inhumain avec des résultats efficaces. Il a été assassiné. Et pour cette tâche, quelqu’un qui se cache encore dans l’ombre a fait appel à une équipe de professionnels de la santé pour le tuer de manière silencieuse, mais tout aussi cruelle». En tout cas, l’Argentine est toujours tenue en haleine face à ce procès douloureux et historique.