PL : Tottenham s’écroule contre Brentford et dit presque adieu à l’Europe

Au Tottenham Hotspur Stadium, les Spurs, septièmes, défiaient Brentford, neuvième, dans une rencontre décisive pour la course à l’Europe, pour le compte de la 37e et avant-dernière journée de Premier League. Avec l’espoir de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue Europa, les hommes de Ryan Mason se présentaient en 4-4-2 avec Harry Kane et Dejan Kulusevski en pointe. Devant leur public, les Londoniens se mettaient très vite en position de force grâce à un coup franc lumineux de Kane (1-0, 8e). En contrôle, Tottenham gérait son avantage et manquait à plusieurs reprises de faire le break.

La suite après cette publicité

Son (11e), Emerson Royal (24e), Danjuma (43e) et Kulusevski (45e) manquaient, malgré tout, de précision pour accroître l’avance des Spurs avant la pause. Au retour des vestiaires, les Bees renversaient totalement le cours de cette rencontre. Portés par un Mbeumo intenable et auteur d’un doublé (1-1, 50e - 2-1, 62e), les visiteurs reprenaient l’avantage. En fin de rencontre, Wissa corsait même l’addition pour parachever le succès des siens (1-3, 88e). Avec cette défaite (1-3), les Spurs restent septièmes et ont quasiment dit adieu à la C3 pour la saison prochaine. De son côté, Brentford est toujours neuvième et revient à une longueur de son adversaire du jour.

À lire

Tottenham : le superbe but sur coup franc de Harry Kane face à Brentford en vidéo

Les compositions officielles au coup d’envoi

Le XI de Tottenham

Le XI de Brentford