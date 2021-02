PSG : Marco Verratti lance le sprint final de L1

La suite après cette publicité

Habitué à dominer en Ligue 1 Uber Eats, le Paris Saint-Germain, actuellement troisième, doit composer avec la concurrence de Lille (1er), Lyon (2e) et Monaco (4e). Pour conserver son titre, le club de la capitale va donc devoir batailler ferme. Ce dont est conscient Marco Verratti. Interrogé sur le site officiel du PSG, le milieu de terrain de poche italien a évoqué la course au titre.

« Je pense que toutes les saisons sont compliquées. Mais cette année valorise nos autres saisons, cela nous montre à quel point nous faisions des choses incroyables lors des dernières années. On gagnait beaucoup de matches. Parfois nous étions champions avec 10 points d'avance. Cette année est plus compliquée dans la vie, dans le sport, dans tout. On vit une année particulière, on a eu beaucoup de cas de Covid-19 et de blessés. Je pense que le contexte est le même dans tous les championnats. La dernière ligne droite sera intense. On est encore en course pour gagner le titre. Il nous reste 12 finales de championnat, la Champions League et la Coupe de France. Nous mettrons tous les ingrédients pour réussir. Ce qui est sûr c'est qu'on se donne toujours à 100% sur le terrain. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Avec l'équipe qu'on a, on est obligé de lutter jusqu'à la fin pour remporter ce titre de champion de France . »