Real Madrid - Liverpool : Benzema peut vous rapporter 50 € !

Le Real Madrid va devoir assurer et empêcher Liverpool de croire à l’exploit. Ce mercredi soir, l’un des deux derniers huitièmes de finale de la Ligue des Champions se disputera sur la pelouse du Santiago Bernabéu, à Madrid, entre les Merengues de Carlo Ancelotti et les Reds de Jürgen Klopp. Battus 5-2 à l’aller, après avoir pourtant mené 2-0, les joueurs du club anglais vont devoir réaliser une performance XXL s’ils espèrent pouvoir remonter leur retard de trois buts, face à la machine qu’est la Casa Blanca. Une équipe jamais aussi forte qu’en Ligue des Champions.

À la maison, le club de la capitale espagnole pourra compter sur le soutien et l’appui de ses supporters pour réaliser une bien meilleure entame de match et éviter de répéter ses erreurs du match aller, à Anfield Road. L’enjeu sera aussi de bloquer les offensives de Mohamed Salah, Darwin Nunez & co pour rapidement installer le doute dans les têtes liverpuldiennes.

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici trois cotes intéressantes que nous avons sélectionnées

Le Real Madrid gagne contre Liverpool (cote à 2,30)

Après son incroyable remontada et la démonstration finale du match aller en Angleterre, le Real Madrid reste le grand favori de cette affiche de prestige européenne, qui est aussi et surtout un remake de la dernière finale de la Ligue des Champions, au Stade de France. En mode C1, les Merengues vont lancer la machine et ne devraient pas se faire piéger, chez eux, eux qui sont habitués aux joutes européennes. Surtout que Liverpool est loin d’être en forme olympique, à l’image de sa défaite contre Bournemouth ce week-end, confirmant ses grandes difficultés et son irrégularité de la saison. Sans oublier que la dernière victoire des Reds face au Real remonte… au mois de mars 2009. La Maison Blanche est bien le pire cauchemar du LFC.

Victoire 2-1, 3-1 ou 4-1 (cote à 4,75)

Alors oui, le Real Madrid est l’éminent favori de ce 8e de finale retour de Ligue des Champions, et peu de monde voit ce Liverpool, irrégulier, faiblard et loin d’être en confiance, réaliser l’impossible dans l’antre du champion d’Europe en titre et recordman de victoires dans la compétition. Mais au regard de l’armada offensive des Reds, qui comptent des atouts comme Mohamed Salah, Darwin Nunez, Roberto Firmino, Cody Gakpo ou encore Diogo Jota dans leurs rangs, il se pourrait bien que la défense du Real craque, elle qui n’a réalisé que 3 clean sheets sur ses 10 derniers matchs toutes compétitions confondues.

Doublé de Karim Benzema (cote à 5,00)

L’homme des grands rendez-vous. Régulièrement blessé cette saison, le Ballon d’Or 2022 peine à retrouver son niveau de l’année dernière et surtout à enchaîner les matchs. Mais Karim Benzema, préservé ce week-end en Liga pour ce choc européen, sera particulièrement attendu sur la pelouse du Bernabéu ce mercredi. Déjà, parce qu’il est le patron et le leader offensif de cette équipe madrilène. Mais aussi parce qu’il se trouve encore en pleine tourmente médiatique, où il est en guerre interposée avec le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps. La meilleure façon pour lui de répondre, en attendant, sur le terrain, serait de frapper un grand coup et de mettre à mal une défense bien fragile de Liverpool. Et pourquoi pas avec un doublé !

