PSG : retournement de situation pour Danilo !

Ils sont 7 et la mission de Luis Campos et Antero Henrique est de s'en débarrasser. Icardi, Wijnaldum, Herrera, Kurzawa, Draxler, Kehrer et Danilo ont été désignés comme indésirables à l'arrivée aux commandes de la nouvelle direction sportive du PSG. Pas vraiment une nouveauté, tant la plupart de ces hommes ont été par le passé poussés vers la sortie, sans réussite. Pour certains, cela semble sur la bonne voie, comme Wijnaldum avec l'AS Roma, pour d'autres, cela semble presque déjà compromis (Icardi, Herrera).

Mais une dernière solution était possible : celle de convaincre le nouveau staff, incarné par l'entraîneur Christophe Galtier. Et c'est ce qu'est en train de réaliser Danilo Pereira, le milieu défensif âgé de 30 ans. On vous avait déjà révélé que l'international portugais, durant l'intersaison, avait dit vouloir continuer l'aventure et tenter de s'imposer.

Il a convaincu Galtier

Selon nos informations, Christophe Galtier a été sensible aux performances de Danilo, à sa polyvalence et à sa compétitivité. Résultat, le coach souhaite le conserver au sein de son effectif pour la saison à venir. Du côté de Danilo, plus que jamais, l'implication dans le projet est total et un départ est écarté.

Arrivé en 2020 et sous contrat jusqu'en 2025 avec le Paris Saint-Germain, Danilo jouera crânement sa chance cette saison, une fois de plus. Il était parvenu à s'imposer, au fil des semaines, dans un rôle hybride de milieu-3e défenseur axial couvrant les montées d'Hakimi sur le côté droit. Dans le 3-4-1-2 mis en place par Galtier, il pourrait donc avoir sa chance.