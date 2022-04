Aphonso Davies élu joueur Concacaf de l'année

La suite après cette publicité

Récompense. Alphonso Davies, le jeune latéral gauche de 21 ans évoluant au Bayern Munich, a été élu ce mardi meilleur joueur Concacaf de l'année civile 2021. L'international canadien, absent depuis le début de l'année en raison d'une myocardite liée à une infection au Covid-19, a vu sa belle année être valorisée par les entraîneurs et les joueurs des 41 associations membres de la Confédération, mais aussi par des journalistes de cette zone et des supporters.

«Je sus très heureux de recevoir ce trophée, d'autant plus qu'il y a de très bons joueurs en CONCACAF. Je tiens à remercier tous ceux qui ont rendu cela possible. [...] 2021 a été une année longue, pas seulement pour moi mais aussi pour le Canada. On a dû affronter plein d'équipes différentes pour arriver là où nous sommes aujourd'hui », a notamment expliqué Alphonso Davies, en référence à la qualification historique de son pays pour la Coupe du monde 2022. Crystal Dunn (29 ans), ailière du Portland Thorns FC, a elle reçu le même prix dans la catégorie féminine.