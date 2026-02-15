Menu Rechercher
OL : Rayan Cherki présent au Groupama Stadium

Par Josué Cassé
Rayan Cherki avec Manchester City @Maxppp
Lyon 2-0 Nice

Ce dimanche soir, en clôture de la 22e journée de Ligue 1, l’OL accueille l’OGC Nice. Une rencontre importante puisque les hommes de Paulo Fonseca peuvent conforter leur place sur le podium en cas de victoire.

Pour cette affiche ô combien précieuse, les Rhodaniens pourront d’ailleurs compter sur le soutien d’un ancien de la maison. En effet, Rayan Cherki est bien présent ce soir au Groupama Stadium pour encourager son ancien club.

