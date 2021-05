Nice : l'inquiétude d'Adrian Ursea pour Alexis Claude-Maurice

Opposé à Strasbourg ce dimanche pour le compte de la 37e journée de Ligue 1, l'OGC Nice, qui n'avait plus rien à jouer, a perdu sur le score de 2-0. Mais surtout, les Aiglons ont vu Alexis Claude-Maurice sortir sur civière en première période. Interrogé sur son joueur en conférence de presse, Adrian Ursea a donné les premières nouvelles en attendant les examens.

«J’ai une pensée pour Alexis. C’est surtout ça qui me préoccupe à la fin du match. J’espère que ce ne sera pas trop grave pour lui. On paie un tribut assez cher cette saison au niveau des blessures. J’espère que ce ne sera pas trop grave. Pour l’instant, on ne sait rien, si ce n’est son ressenti : il a l’impression que c’est quelque chose de grave. Ça peut être la cheville, le péroné. On en saura plus demain avec des examens plus approfondis», a déclaré le coach niçois.