Le projet XXL à plus de 2 milliards d’euros de Manchester United pour remplacer Old Trafford

Monument du football anglais et stade mythique de ce sport, Old Trafford est un centenaire. Construite en 1909 et devenue résidence de Manchester United en 1910, l’enceinte surnommée le Théâtre des Rêves a été le lieu symbolique de nombreux matches historiques du football. Construisant sa légende dans ce stade, Manchester United l’a rénové une dernière fois en 2006 mais son état est en train de se dégrader gravement. Cela offre deux options à Manchester United, soit une nouvelle rénovation ou bien la construction d’un stade moderne bien plus adapté aux exigences financières du football actuel.

Face à ces deux possibilités, Manchester United n’a pas encore tranché même si une tendance se dessine. Devenu copropriétaire du club, Jim Ratcliffe via Inéos entend repartir sur une page blanche et ainsi construire une nouvelle enceinte. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il veut faire fort. Selon le Daily Mail, le projet qui devrait être proposé à la fin de l’année 2024 prévoit un nouveau stade d’une capacité de 100 000 places. Ce qui est bien plus que les 74 310 sièges d’Old Trafford. Le nouveau stade serait le deuxième plus grand d’Europe derrière le Camp Nou (Barcelone) qui atteindra une affluence maximale de 105 000 places à la fin de ses travaux de rénovation.

Un projet à plus de 2 milliards d’euros

Devançant ainsi Wembley en tant que plus grand stade du Royaume-Uni, le nouveau stade de Manchester United serait un écrin imposant et provoquerait ainsi la destruction d’Old Trafford. Un premier sondage auprès des supporters mancuniens a été réalisé et ces derniers sont mitigés entre la création d’un nouveau stade et la rénovation d’Old Trafford. Évidemment ce projet ambitieux aurait un coût et celui-ci est estimé à 2 milliards de livres sterling (2,4 milliards d’euros) pour une livraison en 2030. Si le montant à débourser sera important, Manchester United planche déjà dessus. La possibilité de financer cela avec un naming est possible, mais les Red Devils souhaitent d’abord consulter ses fans sur cette option.

Un financement public-privé est également envisagé afin de régénérer le quartier autour d’Old Trafford qui est peu dynamique et cela passera par une entente avec les élus locaux et nationaux. Ce nouveau stade qui serait construit à côté de l’actuel Old Trafford mettra plusieurs années à voir le jour si le projet est validé et Manchester United pourrait ainsi continuer à évoluer dans son enceinte actuelle le temps des travaux. Si rien n’est validé et que la rénovation d’Old Trafford reste possible, cette option n’est pas vraiment appréciée par les dirigeants puisque les travaux seront au moins aussi coûteux pour une rentabilité moins importante et il faudra réduire l’affluence du stade le temps des rénovations.