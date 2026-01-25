Menu Rechercher
OM-Lens : ça a chauffé entre Facundo Medina et Malang Sarr

Par Allan Brevi
1 min.
Malang Sarr à Lens @Maxppp
Marseille 3-1 Lens

Lors du choc OM–Lens ce samedi soir (3-1), une scène pour le moins surprenante a marqué le Vélodrome : les anciens Lensois Facundo Medina et Malang Sarr se sont bousculés dans la surface, visiblement agacé l’un par l’autre. Si Sarr semblait contrarié, l’entraîneur marseillais Roberto De Zerbi aime l’attitude de Medina : « il a le bon état d’esprit. Je suis très content qu’il soit dans mon équipe ».

Quand les deux anciens coéquipiers, Facundo Medina et Malang Sarr, se retrouvent dans la surface 🤣👊
Cette petite tension n’a en rien affecté la performance collective de l’OM, qui a mis fin à la série de 10 victoires consécutives de Lens. Après un premier acte maîtrisé grâce à des buts de Gouiri et Nwaneri, les Marseillais ont scellé la victoire avec un troisième but en seconde période signé Gouiri, tandis que Lens ne sauvait l’honneur qu’en fin de match par Fofana.

Pub. le - MAJ le
