Chelsea : la situation s'envenime pour Romelu Lukaku

« Mais je ne suis pas content de la situation, c’est normal. Je pense que l’entraîneur a choisi de jouer avec un autre système, je dois juste ne pas abandonner et continuer à travailler et à être un professionnel. Je ne suis pas satisfait de la situation, mais je suis un professionnel et je n’abandonnerai pas. » Les propos de Romelu Lukaku pour Sky Italia plus tôt dans la semaine, dans lesquels il confiait également vouloir revenir à l'Inter dans un futur proche, n'ont pas plu du tout en Angleterre.

« Nous n'aimons pas ça. Tout ceci apporte du bruit dont nous n'avons pas besoin. Ce n'est pas utile, mais nous ne voulons pas en faire plus qu'il n'en est réellement. Il est très facile de sortir des lignes de leur contexte, de faire de gros », expliquait de son côté Thomas Tuchel. L'Allemand tente donc de calmer le jeu dans son discours public, mais visiblement, en coulisses, il l'a vraiment mauvaise...

Les dirigeants soutiennent Tuchel

Comme l'indique The Guardian, l'ancien coach du PSG va sanctionner le buteur belge, pourtant de retour en forme après ses pépins physiques. Il ne sera donc pas de la partie face à Liverpool, comme l'indiquent plusieurs médias britanniques. Mais ce n'est pas tout, puisque Tuchel souhaiterait aussi le sanctionner sur le plan financier.

Une amende pourrait donc tomber pour la star des Diables Rouges. Et surtout, on apprend que dans ce conflit naissant entre le tacticien germanique et le buteur belge, les dirigeants des Blues sont du côté de leur entraîneur et soutiendront les décisions qu'il prendra dans ce dossier. Autant dire que ça commence à sentir mauvais pour Lukaku à Stamford Bridge...