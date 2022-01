Chelsea : Romelu Lukaku écarté pour le choc contre Liverpool !

Depuis jeudi et la diffusion de l'interview en Italie, tout le monde ne parle que de ça. Pas content de sa situation depuis son retour à Chelsea l'été dernier, Romelu Lukaku l'a fait savoir à Sky Italia, tout en n'écartant pas un retour à l'Inter prochainement. Forcément, les déclarations fracassantes du Belge n'ont pas plu aux Blues, et son entraîneur Thomas Tuchel lui a fermement répondu le lendemain, vendredi, en conférence de presse.

La question était ensuite de savoir si l'ancien coach du PSG allait sanctionner sportivement son attaquant pour le choc de la 21e journée de Premier League contre Liverpool, ce dimanche (17h30). Et la réponse commence à fuiter. Selon les informations de The Athletic, Romelu Lukaku sera bel et bien mis à l'écart du groupe cette après-midi. Le joueur de 28 ans regardera donc ses coéquipiers depuis les tribunes, ou de chez lui ! Une décision forte de la part de Thomas Tuchel.