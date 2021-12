Chelsea : la réponse ferme de Thomas Tuchel à Romelu Lukaku

La suite après cette publicité

Ce vendredi matin, la presse européenne ne parle que de ça. Au cours d'un entretien accordé à la chaîne Sky Italia, l'attaquant de Chelsea Romelu Lukaku n'a pas mâché ses mots il y a quelques heures : « mais je ne suis pas content de la situation, c’est normal. Je pense que l’entraîneur a choisi de jouer avec un autre système, je dois juste ne pas abandonner et continuer à travailler et à être un professionnel. Je ne suis pas satisfait de la situation, mais je suis un professionnel et je n’abandonnerai pas. »

Revenu à Chelsea cet été, le Belge n'est pas du tout un titulaire indiscutable sous les ordres de Thomas Tuchel, et cette situation ne lui convient pas alors qu'il a également laissé la porte ouverte à un retour à l'Inter par la suite. Du coup, les médias anglais ou italiens ont placardé le sujet sur leur une aujourd'hui, et tout le monde attendait la réponse de l'ancien technicien du Paris Saint-Germain, qui a répondu ce matin lors de la conférence de presse d'avant-match puisque les Blues défieront Liverpool dimanche (17h30) en Premier League.

«Nous allons en discuter. Mais nous le ferons en privé»

«Oui, nous n'aimons pas ça. Tout ceci apporte du bruit dont nous n'avons pas besoin. Ce n'est pas utile, mais nous ne voulons pas en faire plus qu'il n'en est réellement. Il est très facile de sortir des lignes de leur contexte, de faire de gros titres, a d'abord envoyé le coach allemand avant d'enchaîner. Nous ne nous contenterons pas de lire les gros titres. Nous, ici, nous prendrons le temps de voir ce qui se passe. Cela ne reflète pas son travail quotidien à Cobham (le centre d'entraînement de Chelsea, NDLR).»

Thomas Tuchel ne comprend donc pas la sortie médiatique de son avant-centre... «Je ne le sens pas malheureux, donc je suis surpris», a ajouté le manager âgé de 48 ans. Pourtant, Romelu Lukaku a clairement expliqué auprès du média italien qu'il n'était pas content. Mais pour apaiser les tensions, le problème va se régler en interne : «nous allons en discuter. Mais nous le ferons en privé.» Avec ses déclarations, et ce même si les sacs seront vidés d'ici là, pas sûr que le Belge soit aligné contre les Reds dans deux jours.