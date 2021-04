Le PSG a fait sa proposition à Lionel Messi !

Ce mardi 27 avril pourrait bien être un tournant dans le futur à moyen terme du Paris Saint-Germain. En effet, Neymar a affirmé dans la journée au sujet de sa prolongation que « tout est presque réglé. Je me sens à l'aise, je me sens très heureux ici au Paris Saint-Germain ». Le Brésilien de 29 ans a donc bien décidé de poursuivre l'aventure dans le club qu'il a rejoint en 2017, suscitant l'émoi du monde du football. En 2019, le FC Barcelone a fait un gros pressing pour le récupérer et recréer le duo avec Lionel Messi. Les deux hommes ne cachent pas leur désir de rejouer ensemble un jour.

La suite après cette publicité

Mais il y a plus de chances que cela se produise du côté de Paris plutôt que de celui du FC Barcelone. Selon une information TNT Sports Brasil, dévoilée par Marcelo Bechler, le même journaliste qui avait révélé le transfert de Neymar au PSG, le PSG serait en pole position pour récupérer l'Argentin de 33 ans à l'issue de son contrat avec le Barça en juin prochain. L'offre du club de la capitale serait un contrat de 2 ans, plus 1 an en option. Son parcours en Ligue des Champions la saison passée et cette saison prouve que le club a les épaules pour offrir de nouveaux titres prestigieux à La Pulga.

EXCLUSIVO! 🔥 Em apuração do nosso repórter @marcelobechler, o PSG toma a frente na corrida por Lionel Messi e já apresentou um contrato de DOIS ANOS com mais um opcional! E aí, será que veremos o craque com uma nova camisa dessa vez? #PSG #Messi pic.twitter.com/Ltc4VOg6L4 — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) April 27, 2021

Le PSG est confiant

La durée du contrat proposé par le PSG est la même que celle offerte par Joan Laporta, nouveau président du FC Barcelone, au numéro 10 catalan, comme l'avait expliqué ESPN il y a quelques jours. Mais Bechler assure que le PSG pense avoir formulé une offre « imbattable ». La confiance est donc clairement de mise côté parisien.

Du côté du joueur, on se donnerait encore quelques semaines de réflexion. Engagé dans la course pour le titre en Liga, Messi se concentre sur les six derniers matches à disputer en Liga. Ensuite, il sera temps de dévoiler sa décision. Celle de rester l'homme d'un seul club, du moins en Europe, jusqu'à la fin de sa carrière, ou d'aller rejoindre Neymar, et peut-être Mbappé, pour former un nouveau trident magique capable de remporter la Ligue des Champions.