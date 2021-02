PSG : vers un forfait de Keylor Navas face à l'OM

Le PSG s'apprête à se rendre à Marseille pour affronter l'OM (à suivre en live commenté sur Foot Mercato), qui vit une drôle de semaine. La rencontre ne devrait pas manquer de piquant et s'annonce plutôt incertaine. Certes, les Phocéens ne sont pas en forme, mais les Parisiens ne sont pas non plus dans une dynamique très positive.

D'autant que les champions de France seront encore diminués au Vélodrome. Si le groupe n'est pas encore tombé, on s'avance vers un forfait de Keylor Navas pour ce Classique. Le gardien de 34 ans n'est pas encore remis de sa blessure et risque bien de manquer son troisième match de Ligue 1 de suite.