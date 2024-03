OM : Quentin Merlin juge ses retrouvailles avec Nantes

Au caractère, l’Olympique de Marseille s’est imposé face à Nantes (2-0), grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. L’occasion pour Quentin Merlin, remplaçant au coup d’envoi et entré en jeu à la place d’Ulisses Garcia en seconde période, de fêter par une victoire ses retrouvailles avec Nantes, son club formateur qu’il a quitté cet hiver. À ce titre, le joueur de 21 ans a souhaité rendre hommage à ses ex-coéquipiers tout en leur souhaitant bonne chance pour la suite de la saison.

«J’espérais gagner pour les retrouvailles avec Nantes. Elles se sont bien passées, les joueurs étaient contents de me revoir et moi aussi. Ils m’ont manqué un peu car pendant deux ans et demi, ils m’ont appris ce qu’est le monde professionnel. Donc, ça faisait du bien de les revoir. Je leur souhaite une bonne fin de saison et j’espère qu’ils ne vont rien lâcher pour le maintien», a exprimé le défenseur marseillais au micro de Prime Video.