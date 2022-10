Manchester City - Copenhague : les compositions officielles

Pour cette 3ème journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, Manchester City accueille Copenhague ce mercredi soir à 21 heures à l’Etihad Stadium (Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). L’un des duels les plus déséquilibrés de cette soirée Européenne. Manchester City vient d’en mettre 6 à Manchester United dans le derby ce dimanche avec un triplé de Phil Foden et un autre d’Erling Haaland qui est sur une autre planète depuis le début de la saison avec 18 buts en 13 matchs toutes compétitions confondues. Pour terminer cette phase aller, Erling Haaland est bien évidemment titulaire à la pointe de l’attaque, il sera associé à Julian Alvarez dans un 4-4-2. Rodri est absent au milieu remplacé par Gündogan. Sergio Gomez et João Cancelo sont sur les côtés de la défense.

Pour le moment troisième de cette poule, Copenhague devra essayer d’accrocher les Cityzens ce soir pour continuer d’espérer être envoyé en Ligue Europa pendant que Séville et Dortmund s’affronteront. Les Danois comptent pour le moment un point avec un match nul (0-0 contre Séville) et une défaite (3-0 contre Dortmund). Avec le duel entre Dortmund et Séville, Copenhague peut limiter la casse dans cette double confrontation contre Manchester City si Dortmund l’emporte deux fois. Ils s’offriraient alors un duel avec Séville pour cette troisième place, sûrement objectif des hommes de Jacob Neestrup. Pour ce déplacement à l’Etihad Stadium, Kamil Grabara gardera la cage. Vavro sera titulaire en défense centrale avec Khocholava. Le Français Mamoudou Karamoko sera titulaire en attaque, accompagné par Daramy et Claesson.

Les compositions d'équipes :

Manchester City : Ederson - Cancelo, Dias, Laporte, Gomez - Mahrez, Gündogan (cap.), Bernardo, Grealish - Haaland, Alvarez.

FC Copenhague : Grabara - Diks, Vavro, Khocholava, Kristiansen - Stamenic, Lerager, Johannesson - Claesson, Daramy - Karamoko.

