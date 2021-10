Premier League : West Ham surprend Tottenham, Leicester s'impose à Brentford

Tottenham replonge. Après deux victoires consécutives en Premier League contre Aston Villa (2-1) et Newcastle United (3-2), les Spurs devaient poursuivre leur série afin de remonter dans les premiers rangs. En déplacement à West Ham, dans le cadre de la 9e journée de PL, les Blancs et Bleus avaient l'occasion de revenir à hauteur de Liverpool. Mais Tottenham a longtemps été bousculé par les Hammers dans cette rencontre, sans parvenir à trouver la faille à la pause. Et après une seconde mieux maitrisée, West Ham est finalement parvenu à ouvrir le score grâce à Antonio (1-0, 72e), auteur de son 6e but de la saison.

La suite après cette publicité

Une victoire importante pour West Ham, qui remonte à la 4e place et s'offre ce derby londonien, avant d'aller à Aston Villa. De son côté, Tottenham reste provisoirement à la 6e place, dans l'attente de Manchester United, qui reçoit Liverpool. Dans l'autre rencontre de la journée, Leicester s'est imposé dans la douleur, à Brentford. Après l'ouverture du score de Tielemans (14e, 1-0), Jorgensen a égalisé pour les Bees avant que Maddison ne sauve les Foxes dans les dernières minutes (2-2, 73e). Une bonne opération pour Leicester, qui remonte à la 9e place avant de recevoir Arsenal. Brentford, 12e, ira à Burnley.

Le classement de la Premier League

Le classement des buteurs