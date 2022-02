La Juventus Turin a ciblé son nouveau Paul Pogba

La suite après cette publicité

«En ce moment, les mots ne servent à rien, on n'a que 15 points. Il faut prendre ses responsabilités, accepter la réalité. Nous sommes une équipe de milieu de tableau». Voici ce que déclarait Massimiliano Allegri, le coach des Bianconeri, au sortir de la défaite face à Sassuolo (1-2) le 30 octobre dernier lors de la 11ème journée de Serie A. Des mots forts symbolisant toutes les difficultés des Turinois en début de saison. Mais depuis force est de constater que la Juve va mieux. Quatrième de Serie A à sept longueurs de Naples, la Vieille Dame reste également en course en Ligue des Champions puisqu'après avoir concédé le match nul face à Villarreal (1-1), ils recevront les Groguets, le 16 mars prochain, pour tenter de rallier les quarts de finale de cette prestigieuse compétition.

Désireuse de rester au sommet, la Juventus s'en donne les moyens et vient d'ailleurs de le prouver en recrutant Dusan Vlahovic pour un transfert estimé à plus de 80 millions d'euros. Une ambition que les Turinois comptent bien faire perdurer puisque La Gazzetta dello Sport indique, ce samedi, que les dirigeants du club italien continuent de discuter pour enrôler le jeune milieu de terrain Ryan Gravenberch (19 ans), pépite de l'Ajax Amsterdam et parfois comparé à un certain Paul Pogba.

Un dossier compliqué, une concurrence acharnée !

Performant en Eridivisie (1 but et 3 passes décisives en 22 matches), l'enfant d'Amsterdam, considéré comme l'un des grands espoirs de sa génération, continue sa progression et s'apprête également à en découdre avec Benfica (2-2 à l'aller) pour tenter de valider avec ses coéquipiers un billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Sous contrat jusqu'en juin 2023, celui qui est, par ailleurs, d'ores et déjà international malgré son jeune âge (10 sélections, 1 but) serait donc dans le viseur des Bianconeri mais le dossier reste complexe et la concurrence s'annonce acharnée pour les dirigeants turinois.

Également convoité par le Real Madrid et le Bayern Munich, le Batave donnerait quant à lui sa priorité au championnat allemand, tout en assurant récemment que si un départ devait être envisagé, il souhaitait que son club formateur puisse en sortir le plus gagnant possible. «Je ne sais pas si je partirai l'été prochain. Ce que je sais, c'est que je ne partirai pas si l'Ajax ne se fait pas de sous grâce à moi. J'ai joué ici pendant toute ma jeunesse. L'Ajax a toujours été bon avec moi. Je dois beaucoup au club. Alors je ne peux pas me permettre de partir sans indemnité de transfert. Cela n'arrivera pas», promet ainsi le titulaire indiscutable de l’équipe de Ten Hag. Dans ce dossier, la Juve est donc prévenue : il faudra convaincre l'Ajax, le joueur, se défaire de la concurrence et sortir le chéquier. Pas une mince affaire...