BL : Stuttgart chute à Heidenheim

En marge du match nul entre le VfL Wolfsburg et le Werder Brême (2-2) plus tôt dans la journée, le FC Heidenheim et le VfB Stuttgart croisaient le fer ce dimanche en clôture de la 10e journée de Bundesliga. Opposés à une équipe locale dans le dur et en quête d’un succès depuis le 30 septembre, les hommes de Sebastian Hoeness souhaitaient se remettre la tête à l’endroit après avoir essuyé un revers face à Hoffenheim, le week-end dernier. La première période a été particulièrement active dans les deux sens. Les deux équipes ont eu de belles opportunités, notamment sur coup de pied arrêté, et les montants ont été touchés à deux reprises, à l’image des têtes de Patrick Mainka (17e) et de Benedikt Gimber (44e) sur la barre transversale d’Alexander Nübel.

Classement live Bundesliga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Leverkusen 28 10 20 9 1 0 30 10 2 Bayern Munich 26 10 31 8 2 0 38 7 3 Stuttgart 21 10 14 7 0 3 27 13 4 Dortmund 21 10 5 6 3 1 20 15 5 Leipzig 20 10 16 6 2 2 25 9 6 Hoffenheim 18 10 3 6 0 4 22 19 7 Francfort 17 10 6 4 5 1 15 9 8 Fribourg 14 10 -6 4 2 4 13 19 9 Wolfsbourg 13 10 -1 4 1 5 15 16 10 Augsbourg 12 10 -3 3 3 4 19 22 11 M'gladbach 10 10 -4 2 4 4 19 23 12 Brême 10 10 -4 3 1 6 16 20 13 Heidenheim 10 10 -7 3 1 6 15 22 14 Bochum 8 10 -14 1 5 4 10 24 15 Darmstadt 7 10 -18 2 1 7 14 32 16 Union Berlin 6 10 -11 2 0 8 11 22 17 Mayence 6 10 -13 1 3 6 11 24 18 Cologne 5 10 -14 1 2 7 8 22 Voir le classement complet

Si les joueurs d’Heidenheim n’ont su profiter des nombreuses pertes de balle des Souabes lors du premier acte pour décanter la situation, Stuttgart a eu l’opportunité de mener les débats au retour des vestiaires en obtenant un penalty pour une faute de Patrick Mainka sur Waldemar Anton. Or, Silas a envoyé le cuir dans les tribunes (55e). Patient et résistant aux assauts du VfB Stuttgart, Heidenheim a trouvé la solution sur corner grâce à une tête de Jan Schnopper (1-0, 70e) avant que le buteur maison Tim Kleindienst ne scelle définitivement la victoire pour son équipe dans le temps additionnel d’un superbe lob (2-0, 90e+4). Conséquence, Heidenheim s’offre le derby du Bade-Wurtemberg et se donne de l’air au classement, avec 4 unités d’avance sur la zone rouge. De son côté, Stuttgart enchaîne avec une deuxième défaite consécutive et rentre dans le rang.