Serie A : la Juventus s'effondre, la Lazio cartonne

Rien ne va plus à la Juventus Turin et les prochains jours s'annoncent très agités. La Vieille Dame s'est inclinée 1-0 sur la pelouse du promu Monza ce dimanche. Monza, équipe qui n'avait pas encore gagné cette saison en Serie A... En manque totale d'inspiration, la Juve a fait preuve de nervosité, symbolisée par Di Maria, expulsé à la 40e minute pour un coup de coude porté à un adversaire qui le pressait trop à son goût. Gytkjaer s'est chargé de punir les hommes d'Allegri en fin de match. Le club turinois n'a plus gagné depuis 5 rencontres toutes compétitions confondues.

Dans les autres rencontres, la Fiorentina s'est imposée face à l'Hellas Vérone, avec un but de l'ancien Lillois Jonathan Ikoné, son premier de la saison. La Lazio Rome, de son côté, s'est baladée sur la pelouse de Cremonese et grimpe à la 5e place du classement.

Le classement de la Serie A

Les résultats des matches de 15h :

Monza 1-0 Juventus : Gytkjaer (74e)

Fiorentina 2-0 Hellas Vérone : Ikoné (13e), Gonzalez (90e)

Cremonese 0-4 Lazio Rome : Immobile (7e, 21e), Milinkovic-Savic (45+2e), Pedro (79e)