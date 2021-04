FC Barcelone : les grandes manœuvres commencent pour Lionel Messi

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone terminera la saison 2020/21 avec au moins un trophée en poche. Après avoir raté la Supercoupe d'Espagne, les Blaugranas ont remporté la Coupe du Roi aux dépens de l'Athletic (4-0). Les Catalans peuvent même espérer un doublé, puisqu'ils ne sont pas totalement décrochés en Liga (5 points de retard et un match à jouer). De quoi faire renaître l'optimisme du côté du Camp Nou dans une saison plutôt morose.

Autre bonne nouvelle, le sourire affiché par Lionel Messi au moment de soulever la coupe et de célébrer ensuite avec ses partenaires, tous heureux de prendre la pose à ses côtés pour les photos de rigueur. Tous les Culés veulent évidemment y voir un signe sur la volonté de la Pulga de prolonger un bail qui expire en juin 2021.

Le père de Messi est à Barcelone

La direction de Joan Laporta, qui attendait de savoir dans quel état étaient les finances du club azulgrana, a déjà soumis une première offre au n° 10 argentin, avec un salaire revu à la baisse mais des primes juteuses et un bail à vie. Le nouveau président, contrairement à certains de ses concurrents, a toujours clamé haut et fort sa volonté de prolonger la star et il est passé à l'action. On pourrait d'ailleurs rapidement avoir des nouvelles dans ce dossier brûlant.

Sport rapporte en effet que Jorge Messi, père et représentant de la star albiceleste, est arrivée ces dernières heures à Barcelone, avant d'assister à un match de la réserve et de se rendre, dans les prochaines heures, à Milan pour des affaires personnelles. On imagine déjà en Espagne cette arrivée en Europe comme un signe de négociations à venir entre les deux parties, explique de son côté As. Alors qu'on l'imaginait parti pour le Paris SG ou Manchester City il y a quelques semaines, Lionel Messi pourrait finalement rester encore un peu plus longtemps à Barcelone. Les grandes manœuvres ont en tout cas commencé.