Ligue des Champions : le PSG élimine Liverpool aux tirs au but et file en quarts de finale

La mission était claire pour le PSG : après une défaite à l’aller au Parc des Princes (0-1), les Parisiens devaient impérativement s’imposer ce soir à Anfield pour espérer se qualifier pour les quarts de finale. Une victoire d’un seul but d’écart envoyait les deux équipes en prolongation, tandis que pour se qualifier directement, le PSG devait l’emporter par deux buts ou plus. Pour la troisième fois aujourd’hui, le PSG se rendait à Anfield, où il n’avait encore jamais gagné : en 1997, une défaite (0-2) après un succès à domicile (3-0) avait permis à Paris de passer, et en 2018, ils étaient tombés (2-3) lors de la phase de groupes. En forme en Ligue 1, avec 16 points d’avance sur l’OM, le club francilien arrivait avec un large succès à Rennes (4-1), notamment grâce à un doublé de Dembélé. Mais ce soir, face à Liverpool, l’enjeu était bien plus grand : il fallait décrocher une première victoire à Anfield.

Liverpool a mis une grosse intensité dès le coup d’envoi. Salah a rapidement inquiété Paris, mais Nuno Mendes a sauvé les siens en déviant une frappe de l’Égyptien sur un centre venu de la gauche (4e). Quelques minutes plus tard, Salah a de nouveau semé le danger en effaçant Mendes d’un petit pont avant d’enrouler une frappe du gauche, qui est passée à côté (6e). Mais alors que rien en ce début de match ne laissait présager cela, le PSG a bel et bien été le premier à trouver la faille. Nuno Mendes a trouvé Dembélé dans l’axe, qui a décalé Barcola sur la droite. Son centre à ras de terre a été taclé par Konaté, prenant Alisson à contre-pied. Dembélé, à l’affût, a conclu sans trembler du droit pour ouvrir le score (12e, 0-1). Le match a ensuite rapidement penché en faveur des Parisiens. Dembélé a profité d’un ballon perdu par Mac Allister devant Fabian Ruiz pour filer vers le but, mais il a poussé son ballon trop loin, permettant à Alisson de s’en saisir (32e). Peu après, Kvaratskhelia a hérité d’un bon ballon au cœur de la surface et a tenté sa chance, mais sa frappe a été contrée de justesse par un défenseur des Reds (34e).

Paris fait craquer Liverpool aux tirs au but

Liverpool a cru égaliser dès le retour des vestiaires. Szoboszlai a pensé marquer après une action initiée par Jota pour Luis Diaz, finalement signalé hors-jeu. Juste avant, Donnarumma avait détourné une frappe puissante d’Alexander-Arnold, qui avait ensuite heurté le poteau (53e). Peu après, Luis Diaz s’est offert une belle occasion avec une tête bien placée sur corner, mais le gardien parisien a sorti une parade décisive pour préserver l’avantage des siens (59e). Sur un corner de Mac Allister, Donnarumma repousse des poings, mais Salah reprend au second poteau. Kvaratskhelia sauve in extremis, et le corner suivant reste sans danger. Sur un corner de Mac Allister, Donnarumma a repoussé des poings, mais Salah a repris au second poteau. Kvaratskhelia est intervenu in extremis pour contrer sa tentative (62e). Juste après, Donnarumma a reçu par la suite des soins après une gène, mais a pu rester sur le terrain (64e). Dans une photocopie inversée du match aller, Paris a beaucoup subi en fin de match. Servi à la limite du hors-jeu, Darwin Nunez a contrôlé avant de manquer sa transmission du pied droit, et le ballon est sorti en faveur du PSG (80e).

Quelques instants plus tard, Mohamed Salah a envoyé une passe dans la surface, mais Gianluigi Donnarumma a été plus rapide pour intercepter le ballon (84e). Après une domination anglaise et plusieurs arrêts de Donnarumma, la rencontre s’est finalement poursuivi en prolongation. Une passe lobée a trouvé Beraldo, mais sa tête est passée juste à gauche du but (92e). Dans la foulée, Doué, lancé en profondeur, a raté son tir qui a frôlé le poteau gauche (95e). Dembélé a ensuite eu une nouvelle chance de donner l’avantage au PSG, mais Alisson a réalisé une superbe parade (109e). Peu après, Mohamed Salah est tombé dans la surface après un duel avec Nuno Mendes, mais l’arbitre a laissé l’action se poursuivre (115e). Après les prolongations, la qualification s’est jouée lors d’une séance de penalties, où Darwin Nunez et Curtis Jones ont manqué leurs frappes et ont livré la victoire aux Parisiens sur un plateau d’argent. Le PSG devra probablement affronter Aston Villa au tour suivant, le club anglais ayant pris une sérieuse option pour la qualification grâce à sa victoire 3-1 à l’aller contre Bruges, avant le match retour. Si la qualification se confirme, le PSG retrouvera donc alors un visage bien connu en quart de finale : Unai Emery, son ancien entraîneur, désormais à la tête du club Anglais.