LdC, PSG : Thomas Tuchel fait le point sur la blessure de Kylian Mbappé

Demain soir, le Paris Saint-Germain affronte le RB Leipzig en Allemagne pour le compte de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Un match pour lequel Thomas Tuchel a choisi de ne pas compter sur Kylian Mbappé, l'attaquant français étant blessé. Ce soir, le coach francilien a expliqué qu'il ne voulait surtout pas prendre de risque avec son numéro 7.

«Non, ce ne sera pas une plus longue absence parce que la blessure est minime. Malheureusement, c’est dans une zone à risque. Les médecins m’ont expliqué ça. Il ne peut pas jouer demain et ne peut être avec le groupe aujourd’hui. Dommage pour nous car la blessure est arrivée après le match, mais on ne peut pas prendre de risque. Ça aurait été trop. On doit trouver des solutions sans Kylian», a-t-il déclaré en conférence de presse. Pour rappel, le PSG devra également se passer de Neymar, Mauro Icardi, Marco Verratti et Julian Draxler.