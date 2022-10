PL : Ivan Toney victime d'insultes raciales sur les réseaux sociaux

Ivan Toney a été victime d'insultes raciales sur les réseaux sociaux après les deux buts de l'attaquant de Brentford contre Brighton vendredi soir. Le joueur de 26 ans a partagé ce samedi matin, sur Twitter, des captures d'écran d'un message qu'il a reçu Instagram : «Je n'allais même pas poster ça mais je me suis réveillé en colère» a-t-il écrit. Le club de Brentford a appelé la police, les autorités judiciaires et la société mère d'Instagram, le groupe Meta, à traduire la personne impliquée en justice pour un «crime de haine ignoble» contre Toney. La Premier League a également condamné l'insulte reçue par l'international britannique.

«La nuit dernière, Ivan Toney a été victime d'abus racistes dégoûtants via un message direct reçu sur les réseaux sociaux. Nous condamnons ce comportement discriminatoire dans les termes les plus forts possibles. Une attaque contre l'un de nos joueurs est une attaque contre nous tous. Ivan recevra le plein soutien du club et des fans de Brentford que nous avons déjà vus condamner les abus. Nous attendons un soutien solide de la police, des autorités judiciaires et de la société mère d'Instagram, Meta, pour garantir que l'individu impliqué fasse face à toute la force de la loi pour ce crime haineux ignoble», a alors écrit le club de Brentford dans un communiqué publié sur leur site officiel ce samedi matin.