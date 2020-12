OGC Nice : Patrick Vieira a été limogé !

La défaite de trop. Selon les informations de Nice-Matin, Patrick Vieira a été limogé par l'OGC Nice tard hier soir, après le nouveau revers des Aiglons, en Ligue Europa face au Bayer Leverkusen (2-3). Ce n'était pas l'adversaire le plus facile rencontré ces dernières semaines et le score ne ressemble pas à la gifle de l'aller (2-6), mais le fond comme la forme ont démontré que l'entraîneur français n'avait pas su faire réagir son groupe.

Le quotidien régional explique ainsi que les dirigeants niçois ont informé Patrick Vieira de leur décision. Quelques minutes plus tôt, il s'était présenté à la presse pour évoquer cette cinquième défaite consécutive, toutes compétitions confondues. « Ce n'est pas moi qui décide (sourire). Pour certaines personnes, ça risque d'être insuffisant. Je suis ambitieux et je me donne les moyens de réussir. Je suis dans un club où je me sens très bien et où j'ai encore beaucoup à donner... »

Adrian Ursea pour assurer l'intérim

La direction niçoise, incarnée par le tandem Jean-Pierre Rivère-Julien Fournier, en a décidé autrement. Elle annoncera la décision aux joueurs ce vendredi matin avant l'entraînement, avant de la communiquer officiellement. C'est la première fois depuis 2011 que Nice se sépare d'un entraîneur en cours de saison (il s'agissait d'Eric Roy, limogé au profit de René Marsiglia).

En attendant la nomination d'un nouvel entraîneur, qui ne devrait pas intervenir avant 2021, c'est son adjoint Adrian Ursea qui va assurer l'intérim, avec l'aide de Frédéric Gioria, autre adjoint. Ursea, de nationalité roumaine, était arrivé avec Lucien Favre, avait quitté le club avant d'y revenir en 2019. Il devra tenter de redresser la barre dès ce week-end avec un déplacement à Reims. Actuellement 11e du classement en Ligue 1, l'OGC Nice a déjà grillé de nombreux jokers cette saison...