Algérie : la sortie terrible de Raymond Domenech sur Houssem Aouar

La suite après cette publicité

La volte-face d’Houssem Aouar continue de faire couler de l’encre. Le joueur de l’OL, qui avait honoré une sélection avec l’équipe de France en octobre 2020 face à l’Ukraine (7-1), a annoncé ce jeudi se rabattre vers les Fennecs, indiquant par ailleurs qu’il avait regretté son choix de jouer pour les Bleus. Consultant pour La chaîne L’Équipe, l’ancien sélectionneur tricolore, Raymond Domenech, n’a pas mis de gants et a qualifié ce choix d’opportuniste.

«Moi, ça m’agace par rapport à l’Algérie. On ne peut pas dire ça d’une autre sélection, a pesté le consultant. Je trouve que c’est humiliant pour l’Algérie de dire que, parce qu’il ne peut plus jouer en équipe de France, "beh tiens je vais aller en Algérie". S’il fait ça au moment où il est au top niveau et que c’est lui qui décide qui il choisit réellement, ok. Mais là il diminue quelque part l’idée qu’on peut avoir de cette équipe d’Algérie en disant "je ne suis pas bon pour l’équipe de France, alors je parle de mon cœur et j’y vais". Mais il ne joue même pas à Lyon.» Pas sûr que cela fasse plaisir au principal intéressé…

À lire

Algérie : ces nouveaux binationaux chassés par les Fennecs