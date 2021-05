Euro 2021 : José Mourinho livre son pronostic

Sans club depuis son départ de Tottenham le 19 avril dernier, José Mourinho va avoir un peu de temps cet été, avant de retrouver un nouveau challenge. Il ne sera pas bien loin puisque le technicien sera consultant pour le Times et Talk Sport durant l'Euro. Avant de nous livrer ses analyses, le Portugais a donné son pronostic pour la compétition. D'après lui, il n'y a pas vraiment de favori qui se dégage mais il voit bien les Anglais de Gareth Southgate parmi les favoris, eux qui sortent d'une Coupe du Monde 2018 plutôt réussie avec une 4e place.

«L'Angleterre est l'un des candidats. Je ne pense pas qu'ils puissent se cacher. Ils jouent la phase de groupes en Angleterre. Et il n'y a pas que l'Angleterre qui a l'air bien, mais aucune équipe ne semble phénoménale. Il y a un équilibre. Les Anglais ont l'avantage à domicile, ils ont le même coach depuis quelques années. Ils ont l'expérience de jouer de la Coupe du monde où ils ont très bien joué. Durant cette Coupe du monde, ils étaient encore un peu jeunes, comme Marcus Rashford. De nombreux joueurs sont dans le même cas. Je pense que c'est une bonne chance, » estime Mourinho, qui n'a pas hésité en revanche à donner au Times le nom de l'équipe qu'il souhaiterait voir gagner. Le Portugal ? «Oui». Et si jamais la Seleção se faisait sortir, l'entraîneur voudrait voir les Three Lions soulever le trophée.