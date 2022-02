Metz : Frédéric Antonetti risque quatre mois de suspension

La suite après cette publicité

C'est l'une des tristes scènes de la 25ème journée de Ligue 1. Vendredi soir la rencontre entre Lille et Metz (0-0) a ainsi été marquée par des débordements sur le banc, entre Sylvain Armand, le coordinateur sportif des Dogues, et Frédéric Antonetti, l'entraîneur messin. Une échauffourée entre les deux hommes, séparés, conduisant à l'expulsion du coach des Grenats. Soutenu par son club qui a publié, ce lundi, un communiqué, le technicien de 60 ans risque tout de même gros. En effet, selon les dernières informations de RMC Sport, Frédéric Antonetti pourrait être placé en instruction par la commission de discipline de la LFP. Dès lors, il risque entre 2 matches (pour comportement excessif) et 4 mois de suspension (tentative de brutalité). Tout ceci dépendra de ce que les instances décident de retenir.

Des incidents sur lesquels le principal intéressé était d'ailleurs revenu en conférence de presse : «pourquoi on met la pression? Ils n'ont rien à faire dans la surface. Vous voulez que je me laisse faire et qu'on perde le match sur un coup de pression?! Parce que c'est ça qu'il se passe! [...] Je ne cautionne pas mon comportement. Je dis que quand on m'agresse, je réponds. Si je vous mets une gifle, vous répondez ou non ? Moi quand on m'agresse, je réponds! J'ai dit de nous laisser tranquille et finir le match! Ils veulent gagner le match par force et ça arrive trop souvent. Et vous cautionnez ça, vous! Vous êtes complices! Vous vous en prenez à moi. Vous parlez d'image du foot français mais quand il y a deux dirigeants qui viennent, vous ne dites rien ? Vous aimez les BCBG, voilà ce que vous aimez comme entraîneurs. Mais je ne serai jamais un BCBG», avait ainsi lancé Antonetti. De son côté, Sylvain Armand est également dans le viseur mais tout cela dépendra du rapport de l'arbitre afin de savoir si le dirigeant lillois mérite une convocation et une sanction. Affaire à suivre...