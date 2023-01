La polémique Vinícius Jr met le feu à Madrid, l’offre complétement folle de Chelsea pour Enzo Fernández

Le Real Madrid veut protéger Vinícius

En Espagne, Vinícius Jr fait encore les gros titres ! Le Brésilien est «sous les projecteurs» alors que Carlo Ancelotti a déclaré après la victoire des Merengues contre l’Athletic Bilbao qu’il voulait que «Vinícius soit plus respecté» car l’attaquant a encore subi un traitement de faveur de la part des joueurs des adverses. «Ancelotti veut se concentrer sur son joueur vedette. Le jeu du Brésilien est affecté par le bruit qui l’entoure. Il est la principale cible des défenses et l’épicentre de la colère des supporters rivaux. Il se perd dans des batailles individuelles avec des gestes et des protestations que Madrid tente d’arrêter.» La Casa Blanca veut choyer son joueur pour qu’il se concentre sur l’essentiel, c’est à dire son jeu.

La nouvelle offre de Chelsea pour Enzo Fernández

Une info mercato qui fait la Une de Record ce matin au Portugal. On le sait depuis le début du mois, Chelsea fait des pieds et des mains pour s’offrir Enzo Fernández de Benfica ! Le club portugais réclame le paiement de la clause libératoire du joueur qui s’élève à 120 M€ mais Chelsea, qui réalise un mercato impressionnant en terme de dépense, a fait une nouvelle offre complément folle à hauteur de 100 M€ et veut inclure des joueurs dans l’opération. Reste à avoir si les dirigeants portugais vont enfin accepter de se séparer de leur milieu de terrain. Rien n’est moins sûr mais on se dirige vers le feuilleton de cette fin de mercato !

Zaniolo dit oui à l’AC Milan

En Italie, c’est aussi du mercato qui fait les gros titres et c’est de l’avenir de Nicolò Zaniolo dont il est question. L’attaquant a fait part de ses envies de départ, confirmées par son entraîneur José Mourinho, et ce matin La Gazzetta dello Sport annonce que «l’AC Milan tente le coup Zaniolo». C’est un «assaut sur l’attaquant», écrit le journal au papier rose. Les Milanais négocient un prêt avec droit de rachat offert. Mais la Roma souhaite seulement un transfert sécurisé. Les négociations sont en cours. De son côté, le Corriere dello Sport indique que l’attaquant italien est déjà «d’accord» avec les Rossoneri. C’est la Roma qui dicte les conditions et Messias peut faire partie de l’opération.