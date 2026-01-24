Menu Rechercher
Serie A

Serie A : Como inflige une correction au Torino

Par Chemssdine Belgacem
Côme 6-0 Torino

Ce samedi, Como recevait le Torino pour une rencontre importante dans la course à l’Europe. Bien positionnés au classement, les hommes de Cesc Fabregas n’avaient pas le droit à l’erreur face à des Piémontais en difficulté au classement. Finalement, la logique a été plus que respectée avec une déculottée en faveur des locaux.

Côme 6 8', 66' T. Douvikas 16' M. Baturina 59' (sp) L. da Cunha 70' N. Kühn 76' M. Caqueret Torino 0

Prenant rapidement l’avantage sur un but de Douvikas (1-0, 8e), Como a pris le large sur une réalisation de Martin Baturina (2-0, 16e). Au retour des vestiaires, la fessée s’est dessinée avec quatre autres buts signés Da Cunha (3-0, 59e), Douvikas (4-0, 66e), Kühn (5-0, 70e) puis Caqueret (6-0, 76e). Avec ce succès, Como grimpe à la cinquième place. Le Torino reste 14e.

