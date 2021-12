Gains Ligue des Champions : déjà le jackpot pour le PSG et le LOSC !

La suite après cette publicité

La phase de poules de la Ligue des Champions version 2021-22 vient de s’achever ce mercredi soir. On connaît désormais les 16 qualifiés pour les 1/8e de finale, mais aussi les clubs reversés en Ligue Europa et ceux qui sont passés à la trappe. Il est donc déjà l'heure de faire les comptes pour les deux clubs français engagés dans la compétition. Et que l’on soit le directeur financier du PSG ou du LOSC, on peut clairement avoir le sourire.

Tout d’abord, il est de bon ton de rappeler les règles de répartition par club. L'indemnité versée par l'UEFA à chaque équipe se décompose en effet en quatre postes de recettes : les primes de participation (15,64 M€ par club), les primes de performances (2,8 M€ par victoire et 930 000€ par nul), le coefficient UEFA des dix dernières saisons (32 points pour le 1er du classement et ainsi de suite jusqu’au dernier des 32 qualifiés à hauteur de 1,108 M€ par point) et les droits télévisés et marketing, propres à chaque pays dont dépend l’équipe (un montant divisé en deux parties avec une première moitié qui reviendra aux clubs qualifiés en fonction de leurs résultats durant le championnat précédent et la seconde moitié en fonction des performances et de la diffusion de chaque club durant la compétition.

Déjà 64 M€ de gains pour le PSG, 38 M€ pour le LOSC

Et cette saison, le PSG et le LOSC vont forcément être gagnant, puisque les deux clubs français qualifiés en 1/8e de finale de la compétition bénéficient de la non-qualification de l'AS Monaco en phase de poules pour augmenter leur part du gâteau). Et à ce petit jeu, c’est comme souvent le PSG qui tire son épingle du jeu. Le vice-champion de France en titre, qui a connu une campagne européenne compliquée, s’en tire très bien avec des gains actuels estimés à 64,25 M€ (contre 63,25 M€ à la même période l'an passé) hors market pool (soit 15,6 M€ de prime de participation + 10,26 M€ de prime de performance (3 victoires à 2,8 M€ et 2 nuls à 1,86 M€) et 29,56 M€ de coefficient UEFA sur 10 ans pour sa 7e place sur 32). La qualification pour les 1/8e de finale va rapporter quant à elle 9,6 M€ de plus. En ce qui concerne le LOSC, qui se qualifie seulement pour la deuxième fois de son histoire en 1/8e de finale de la LdC, c'est forcément l'euphorie qui règne dans le bureau de la direction des Dogues. Le champion de France en titre, qui a connu une phase de poule faste avec une première place à la clé, a sûrement fait les comptes. Et ce sont au minimum 38 M€ qui vont rentrer dans les caisses du club nordiste hors market pool. Le détail des gains déjà acquis se résume ainsi : 15,64 M€ de participation à la phase de poules, 10,26 M€ de prime de performance (3 victoires à 2,8 M€ et 2 nuls à 1,86 M€), 9,6 M€ de prime de qualification pour les 1/8e de finale de la compétition et 2,27 M€ de coefficient UEFA sur 10 ans pour sa 31e place sur 32). C'est clairement sur ce dernier élément que la différence se fait avec le PSG, plus habitué à aller loin en Coupe d'Europe que son homologue lillois.

Reste que si l'on ajoute l’apport final des droits de la Ligue des Champions au niveau de l’audiovisuel, les recettes indirectes (hospitalités, recettes guichets, merchandising) et une éventuelle longue épopée en phase finale (10,6 M€ de gains pour un quart de finale, 12,5 M€ pour une demi-finale et 15,5 M€ pour une finale et 8 M€ pour une victoire finale), on se dit que les deux clubs français vont toucher le gros lot cette saison. Une très bonne nouvelle pour un football français en crise absolue cette saison comme l'indiquait justement mercredi Vincent Labrune face au Sénat.