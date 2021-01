Odsonne Édouard à Leicester cet hiver ?

La suite après cette publicité

À 22 ans, l’international espoir français Odsonne Édouard est enfin prêt à découvrir un top championnat. Après plusieurs années réussies au Celtic Glasgow, l’ancien Parisien pourrait bien partir pour découvrir un championnat plus huppé, comme la Premier League qui lui fait les yeux doux. Ça tombe bien, son ancien entraîneur Brendan Rodgers est désormais à la tête de Leicester, et selon les informations du Daily Record, le technicien nord-irlandais souhaiterait ramener le buteur chez les Foxes. Mais les finances fragiles du champion d'Angleterre 2016 rendraient impossible un tel mouvement cet hiver.

L’ancien coach du Celtic sait que l’opération est compliquée mais aurait confiance en sa direction si l’opportunité de faire venir Édouard se présentait au mois de janvier. Du côté de Glasgow, on assure qu’aucun départ majeur n’est à prévoir, les dirigeants des Bhoys sont confiants sur un possible come-back en championnat, malgré une avance de 21 points des Rangers de Steven Gerrard. Avec 3 matchs en retard pour les pensionnaires du Celtic Park, c’est encore mathématiquement possible.