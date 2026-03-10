Menu Rechercher
Chelsea : les mots forts de Liam Rosenior sur le PSG

Par Samuel Zemour
1 min.
Liam Rosenior @Maxppp
PSG Chelsea
Alors que le choc de Ligue des Champions entre le PSG et Chelsea se disputera ce mercredi, Liam Rosenior était présent en conférence de presse à la veille de la rencontre européenne. L’ex-entraîneur de Strasbourg fait son retour en France et a tenu à encenser le Paris Saint-Germain avant ce choc.

«Ils sont de classe mondiale. Il serait fou de ne pas s’attendre à autre chose. Je m’attends à un défi très difficile, tant sur le plan tactique que physique. Je pense que ce sera un grand match pour les spectateurs neutres. Nous devons garder à l’esprit qu’il s’agit d’un match aller-retour», a-t-il lâché.

Pub. le - MAJ le
