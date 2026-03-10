Chelsea : les mots forts de Liam Rosenior sur le PSG
Alors que le choc de Ligue des Champions entre le PSG et Chelsea se disputera ce mercredi, Liam Rosenior était présent en conférence de presse à la veille de la rencontre européenne. L’ex-entraîneur de Strasbourg fait son retour en France et a tenu à encenser le Paris Saint-Germain avant ce choc.
«Ils sont de classe mondiale. Il serait fou de ne pas s’attendre à autre chose. Je m’attends à un défi très difficile, tant sur le plan tactique que physique. Je pense que ce sera un grand match pour les spectateurs neutres. Nous devons garder à l’esprit qu’il s’agit d’un match aller-retour», a-t-il lâché.
