Inter : Steven Zhang n’a pas dit son dernier mot dans la vente du club

Annoncé en vente depuis deux ans malgré plusieurs démentis, le président et propriétaire chinois, Steven Zhang, qui détient près de 70% de l’Inter via l’entreprise Suning Holdings Group depuis juin 2016, avait fixé un premier prix de vente du club lombard à 1,2 milliard. Une somme de départ jugée trop élevée, voire hors du marché de l’époque. Un fonds américain était en pole position pour racheter les champions d’Italie de 2021, mais aucune négociation réelle n’avait eu lieu même si des rumeurs avaient fait état de deux fonds américains intéressés et un autre des Émirats arabes unis en lice. La vente du club avait été mise en pause en raison des grandes dettes des Nerazzurri et des procès en cours contre Steven Zhang. Mais selon nos informations, il y a eu de nombreux rebondissements sur ce dossier et la vente n’est toujours pas d’actualité en interne, surtout avec l’atmosphère très positive qui règne au club actuellement, symbolisée par la prolongation des dirigeants Giuseppe Marotta, Piero Ausilio et Dario Baccin jusqu’au 30 juin 2027. Steven Zhang, motivé par la très belle saison dernière de son équipe qui a remporté deux coupes nationales et disputé la finale de la Ligue des Champions, tente par plusieurs moyens de conserver sa mainmise sur les Nerazzurri.

La suite après cette publicité

En effet, lors du dernier conseil d’administration cette semaine, les chiffres financiers ont enfin montré des signes de progression avec une augmentation de +60% des revenus globaux par rapport à la saison passée. Désormais, Steven Zhang cherche activement un nouveau moyen de contracter un prêt pour réinjecter de l’argent dans le club : d’après nos indiscrétions, il se tournerait vers Wall Street où les groupes américains Sixth Street et Ares Management, connus pour avoir apporté de solides garanties au FC Barcelone et à Chelsea, ont porté un intérêt à l’idée de remplacer l’entreprise Oaktree Capital Management dont le prêt arrive à échéance en mars 2024. Les prochains mois seront très importants pour l’avenir économique de l’Inter Milan qui espère également renflouer les caisses avec les résultats sportifs, surtout que la construction du futur stade dans la ville de Rozzano près de Milan prend de l’ampleur.