Barça : ça se complique encore pour Martin Braithwaite

Indésirable au FC Barcelone, Martin Braithwaite aurait deux portes de sortie à disposition. Selon AS, l'attaquant international danois (60 sélections/10 buts) est sous contrat avec le Barça jusqu'en 2024 et souhaite résilier son contrat pour rebondir ailleurs. Deux clubs se sont donc positionnés pour l'avant-centre de 31 ans, le Celta Vigo et Getafe.

Toujours selon AS, Braithwaite pourrait accompagner Iago Aspas à la pointe de l'attaque du Celta, mais selon les propos du président Carlos Mouriño, la situation n'est pas aussi simple : « Il n'est pas notre première option et jusqu'à présent, nous avons toujours apporté les premières options. Nous voulons signer un attaquant, mais il n'est pas la première option, même si rien ni personne n'est exclu.», a-t-il assuré en conférence de presse. Du côté de Getafe l'ancien joueur toulousain est également vu comme un renfort de poids malgré l'arrivée chez les Azulones de Borja Mayoral. Martin Braithwaite a rejoint le FC Barcelone, à la surprise générale, en 2019 en provenance de Leganes pour un montant de 18 millions d'euros. Il n'a joué que 58 matchs en trois saisons pour 10 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues avec les Blaugranas.