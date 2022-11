CdM, Espagne : la sortie osée d'Achraf Hakimi sur Sergio Ramos

Alors que Luis Enrique vient de dévoiler la liste des joueurs qui s'envoleront au Qatar pour y représenter l'Espagne, Achraf Hakimi a tenu à réagir à la non-convocation de son partenaire parisien, Sergio Ramos.

C'est par le biais d'un tweet que le défenseur marocain, lui convoqué avec son pays, a réagi. « Sergio Ramos est le meilleur défenseur du monde », a-t-il ainsi écrit, ne laissant que peu de place au doute quant au fait que cette petite phrase ne soit en réalité qu'une petite pique pour le sélectionneur espagnol.

Sergio Ramos Best defend in the world 👏🏽