Grenade - Real Madrid : les compositions sont tombées

La 14e journée de Liga se poursuit ce dimanche et le Real Madrid croise le fer avec Grenade. A domicile, Grenade s'articule en 4-4-2 avec Luis Maximiano comme dernier rempart. Ce dernier peut compter sur Quini, Victor Diaz, German Sanchez et Carlos Neva en défense. Monchu et Maxime Gonalons assurent le double pivot tandis que Rubén Rochina et Alberto Soro prennent les ailes. Enfin, Antonio Puertas et Luis Suarez sont associés en attaque.

De son côté, le Real Madrid opte pour un 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les cages. Devant lui, Dani Carvajal, Nacho Fernandez, David Alaba et Ferland Mendy prennent place en défense. Positionné en sentinelle, Casemiro est accompagné par Toni Kroos et Luka Modric dans l'entrejeu. Seul en pointe, Karim Benzema est accompagné par Marco Asensio et Vinicius Junior en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Grenade : Maximiano – Quini, Diaz, Sanchez, Neva – Rochina, Monchu, Gonalons, Soro – Puertas, Suarez

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy – Kroos, Casemiro, Modric – Asensio, Benzema, Vinicius