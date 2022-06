JT Foot Mercato : Manchester City accélère son opération dégraissage

La suite après cette publicité

Manchester City veut passer un grand coup de balai cet été

Manchester City veut insuffler du sang neuf dans son effectif. Gabriel Jesus est poussé vers la sortie depuis l'arrivée d'Erling Haaland. A en croire les informations du Times, Arsenal est en pôle position pour l'attaquant brésilien. Chelsea de son côté est intéressé par Raheem Sterling. City réclame 70 M€ pour lâcher l'Anglais. En Espagne, Sport assure que Pep Guardiola a ouvert la porte à un départ de Bernardo Silva au Barça. Les Mancuniens réclament 94 M€ pour leur milieu de terrain. En cas d'échec, les Barcelonais se rabattraient sur İlkay Gündoğan. Enfin en cas d'offre alléchante, Oleksandr Zinchenko, pisté par Arsenal et West Ham, et Nathan Aké, suivi notamment par Newcastle, sont susceptible de partir cet été.

L'OM scrute de très près la Serie A pour son marché

Le Corriere dello Sport nous apprend que les Marseillais sont séduits par le profil de Luis Muriel, l'attaquant de l'Atalanta. La formation entraînée par Jorge Sampaoli a même déjà formulé une première offre de l'ordre de 10 M€. Offre refusée par le club italien qui réclame au moins 15 M€. Reste à savoir si l'OM pourra revoir son offre à la hausse. Les Phocéens attendent toujours le feu vert de la DNCG et n’ont toujours pas enregistré de grosse rentrée d’argent. Autre piste, le Chilien Alexis Sánchez. Selon La Tercera au Chili, l'OM est en contact permanent depuis plusieurs jours avec l'attaquant de l'Inter qui pourrait résilier son contrat et donc se retrouver libre. Problème, la concurrence est rude dans ce dossier et Sanchez a des exigences élevées d'un point de vue salarial, lui qui émarge à 7M€ annuels à Milan.

Les officiels du jour

Le SL Benfica n'a pas perdu de temps et a déjà réinvesti une partie de la vente de Darwin Núñez. Totalement bloqué par le conflit qui sévit actuellement en Ukraine, David Neres (25 ans) a officiellement décidé de changer d'air. L'ailier du Shakhtar rejoint Benfica pour cinq saisons et est donc désormais lié avec le club lisboète jusqu'en 2027.

Après avoir confirmé son départ de l'OGC Nice, le gardien argentin Walter Benitez a vu son transfert au PSV être officialisé aujourd'hui. Il a signé un contrat jusqu'en 2025.

From 🇦🇷 via 🇫🇷 to 🇳🇱

Meet our new 1.91 monster in goal 🔥#TheWalterWay — PSV (@PSV) June 21, 2022

Après une seule saison passée au Club Bruges, le latéral gauche Faitout Maouassa (23 ans) est de retour en Ligue 1. L'ancien Rennais a été prêté un an à Montpellier.