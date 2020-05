Pierre Kalulu fait patienter l'OL

Pierre Kalulu (19 ans) est l'un des joueurs qui peut assurer un bel avenir à l'Olympique Lyonnais. Le club rhodanien le sait et ce n'est pas un hasard si plusieurs clubs de renom soient intéressés par son profil. C'est notamment le cas du Bayern Munich, du FC Séville et de l'AC Milan. D'après L'Équipe, le club lombard est d'ailleurs le courtisan le plus sérieux pour offrir au jeune lyonnais son premier contrat professionnel.

Dès lors, l'Olympique Lyonnais a revu sa proposition financière pour convaincre son jeune talent de rester. Le quotidien sportif ajoute que le montant proposé par l'OL est désormais équivalent à ce que proposent les Rossoneri. De plus, Juninho a apporté des garanties sur son temps de jeu avec le groupe professionnel à un poste que plusieurs hommes (Léo Dubois, Rafael et Kenny Tete) se disputent. L'OL montre ainsi sa volonté de conserver Pierre Kalulu, en fin de contrat stagiaire le mois prochain. L'intéressé, lui, prend le temps de la réflexion avant de faire son choix. Affaire à suivre.