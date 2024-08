Cristiano Ronaldo réclame Zinedine Zidane à Al-Nassr

Depuis son arrivée à Al-Nassr lors du mercato hivernal de la saison 2022-2023, Cristiano Ronaldo n’a toujours pas gagné le moindre titre. Un fait qui dénote forcément pour un joueur de son acabit et qui a toujours tout remporté durant sa riche carrière. Disposant pourtant d’une équipe assez compétitive, le Portugais de 39 ans n’arrive pas à vaincre cette malédiction et Al-Hilal se fait un malin plaisir à contrecarrer en permanence ses plans. En début de saison, la formation rivale a encore remis ça.

En finale de Supercoupe d’Arabie saoudite, CR7 avait cependant ouvert le score. Finalement, les hommes de Jorge Jesus ont dicté leur loi et ont empoché le titre avec une large victoire. Agacé, le quintuple Ballon d’Or avait d’ailleurs fait part de sa frustration à ses coéquipiers en faisant des gestes peu élogieux à leur égard. En plus de cette incapacité à glaner le moindre trophée dans le Golfe, le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid est aussi confronté à un début de saison maussade des siens en Saudi Pro League. Opposés à Al-Raed la semaine dernière, les coéquipiers du natif de Funchal se sont contentés d’un nul frustrant à domicile (1-1).

Dès lors, l’étau se resserre forcément autour de Luis Castro. Plus que celle de ses dirigeants, le technicien portugais doit faire face à l’ire de Cristiano Ronaldo. En effet, ce dernier n’acceptera pas de compromettre ses dernières chances de trophées en terres saoudiennes sous les ordres de son compatriote. Pour gagner des titres, CR7 réfléchirait même à faire appel à l’un de ses anciens coaches. Et pas n’importe lequel puisque Marca annonce ce mardi que Zinedine Zidane est ardemment convoité par le capitaine du Portugal.

Selon le média ibérique, ce dernier n’a pas hésité au moment de choisir qui sera son futur entraîneur à Al-Nassr et a directement désigné Zizou comme étant le candidat idéal. Déjà pisté par l’Arabie saoudite par le passé, l’ancienne légende des Bleus et du Real Madrid n’a jamais répondu favorablement aux approches saoudiennes. Alors que la voix de CR7 comptera forcément dans le choix de passer à la vitesse supérieure pour Zidane, le Portugais peut aussi s’appuyer sur Fernando Hierro, nouveau directeur sportif du club saoudien, pour l’accompagner dans cette démarche. Désormais, la balle est dans le camp de la direction d’Al-Nassr et il faudrait surtout savoir si Zinedine Zidane serait emballé à l’idée de rejoindre un tel projet…