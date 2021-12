Premier League : Manchester United l'emporte tranquillement face à Burnley

Manchester United connaît une période plutôt bonne sur le plan sportif, avec dix points pris sur les douze derniers possibles, ce qui a permis aux Red Devils de s'approcher des positions Ligue des Champions. Mais cette semaine, plusieurs médias britanniques ont évoqué des tensions en interne, avec plusieurs joueurs pas franchement convaincus par les méthodes de Ralf Rangnick. La rencontre du soir, à la maison face à Burnley, dix-huitième, allait donc être suivie de très près outre-Manche. Pour ce duel, le tacticien germanique misait notamment sur un duo pour le moins expérimenté composé de Cavani et de Cristiano Ronaldo devant, avec Sancho et Greenwood en soutien. Et en cette veille d'anniversaire de Sir Alex Ferguson, qui soufflera ses 80 bougies demain, les Red Devils lui ont offert une victoire.

La suite après cette publicité

Si la rencontre démarrait fort pour l'équipe locale, avec un gros manqué de Cristiano Ronaldo notamment (6e), les Mancuniens présents à Old Trafford n'allaient pas devoir attendre très longtemps avant de célébrer un but. A l'entrée de la surface, le Portugais manquait son contrôle... Mais McTominay traînait par là et enchaînait sur un intérieur du pied soyeux, plaçant le cuir au ras du poteau gauche de Hennessey (1-0, 8e). La partie n'était pas si déséquilibrée que ça, même si c'est la formation de Rangnick qui se procurait les situations les plus intéressantes. Si Aaron Lennon parvenait par moments à faire des étincelles, Jadon Sancho lui était clinique. L'Anglais pénétrait dans la surface côté gauche, repiquait et frappait. La trajectoire du ballon était légèrement déviée par Ben Mee, mais le cuir se logeait bien au fond des filets (2-0, 27e).

Une domination sereine

Très à l'aise aujourd'hui, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo dominaient d'une main de maître. Et c'est justement la star lusitanienne qui allait inscrire le suivant. Scott McTominay envoyait une mine sur le poteau, puis, le ballon revenait sur le Portugais, bien placé, qui n'avait qu'à mettre le pied pour signer le troisième but mancunien (3-0, 35e). Les Clarets trouvaient tout de même la motivation pour réduire l'écart, via Aaron Lennon, qui après avoir battu Maguire en faisait de même avec De Gea sur un joli tir croisé (3-1, 38e). Mais alors que l'arbitre de la partie indiquait la mi-temps, les Mancuniens étaient sereins, et au retour des vestiaires, c'est eux qui continuaient de faire la loi.

Hennessey devait notamment s'employer pour empêcher Greenwood de signer le quatrième (51e), alors que les Red Devils voulaient clairement aller chercher un nouveau but. Très en vue aujourd'hui, Scott McTominay se procurait une nouvelle occasion chaude, mais le portier de Burnley répondait encore présent (63e). Cavani butait aussi sur le portier gallois (70e). Mais le score n'a plus bougé, et les Mancuniens signent un quatrième succès en cinq journées. Les trois points en poche, Manchester United grappille provisoirement une place et est sixième, à égalité de points avec le cinquième West Ham (qui a joué un match de plus) et revient à quatre points des Gunners, quatrièmes, qui ont eux aussi joué une rencontre de plus.

Le classement de la Premier League.

Revivez le film du match sur notre live commenté.