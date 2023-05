Real Madrid : Benzema a quitté Valdebebas avec son agent

Benzema et le Real Madrid, ça sent la fin. Le Français serait sur le point de dire oui à l’offre d’Al Ittihad, qui s’élève à plus de 100 millions d’euros par saison. Les médias espagnols n’ont que très peu de doutes : le Lyonnais va partir, et ce alors qu’il a récemment prolongé jusqu’en 2024.

Certains journalistes espagnols présents à Valdebebas - le centre d’entraînement du Real Madrid - ont même dévoilé que l’attaquant y était présent avec son agent Karim Djaziri en ce mercredi soir. En plein feuilleton sur son avenir, c’est plutôt révélateur…

