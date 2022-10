Kylian Mbappé, c'est quoi le problème ?

La suite après cette publicité

Il y a des soirs comme ça où ça ne rentre pas. Pour Kylian Mbappé, cela fait même deux matchs de suite qu'il ne marque pas. Ça peut paraître finalement assez anodin mais pour le champion du monde, c'est tout de même assez rare et ça illustre surtout le fait qu'il traverse une période un peu plus délicate depuis un mois. Après des débuts tonitruants cette saison, il a semblé en dedans à Reims, pas vraiment sur la même longueur d'onde que ses coéquipiers. Il a bien eu une très belle situation où, à la suite d'un ballon de Soler, il a échoué sur Yehvann Diouf (33e), mais c'est à peu près tout.

«Quand il y a Messi ou Ney qui ne démarre pas évidemment que ça change l'animation de notre équipe, ça peut engendrer aussi un manque de repères, des pertes de balle qui amènent de la nervosité et qui donnent confiance à l'adversaire», confie Galtier après le match pour justifier et même reconnaitre la prestation ratée de son attaquant. Notre rédaction lui a attribué la note de 5, sauvée notamment par un bon ballon pour Neymar peu après l'entrée du Brésilien qui aurait pu (dû ?) être décisif, si ce dernier n'avait pas tiré à côté (67e). La connexion a d'ailleurs été immédiate entre les deux hommes. Pour le reste, Mbappé a plutôt subi, comme son équipe du reste (24 frappes remoises).

Galtier : «Kylian Mbappé est un peu orphelin de Leo et Ney»

«Kylian Mbappé est un peu orphelin de Leo et Ney. Je m'en doutais. Je pensais qu'au fur et à mesure du match... Dans mes plans, je voyais l'association avec Ney qui existe à un certain moment. Ney n'a pas débuté le match parce qu'il a beaucoup joué ces derniers temps. Évidemment que quand il est entré on a vu une bonne relation. C'est pour ça que notre seconde période est plus intéressante alors qu'on était en infériorité numérique. Malheureusement Ney a manqué un peu de justesse en face-à-face. Kylian est tombé sur un gardien qui a fait un arrêt décisif, ça se joue aussi à cela même si on ne peut pas que se contenter de ça», regrette l'entraineur.

Ce dernier a déjà averti ses joueurs à travers différents points presse de la nécessité à se montrer décisif quand ils le peuvent. On a souvent vu le PSG cette saison avoir besoin de plusieurs opportunités pour marquer. En d'autres termes, le club de la capitale n'est pas assez clinique, ce qui a encore été le cas à Reims. Surtout, après une prestation déjà très moyenne face à Benfica, le kid de Bondy enchaine avec une nouvelle copie à revoir. Et puis on a vu une attitude plutôt négative, des gestes d'agacement contre ses coéquipiers, aller voir son coach en plein match pour des explications car ne l'oublions pas non plus, sa remarque durant la trêve internationale sur sa position d'attaquant de pivot qu'il n'apprécie pas n'est pas due au hasard... L'état de grâce entre Kylian Mbappé et le PSG est terminé.