JT Foot Mercato : un grand exode se prépare au PSG

Tout doit disparaitre au PSG

Du mouvement il y en aura dans tout l'effectif parisien, notamment parce que plusieurs joueurs sont régulièrement dans la liste des indésirables. Une liste longue, qui le reste souvent après le mercato. Comme le rappelait Zlatan Ibrahimovic, personne ne veut jamais quitter le PSG, aucun joueur même s'il ne joue pas... Et il y eb a quelques uns dans cette catégorie, on pense notamment à Draxler, mais aussi Kurzawa, ou encore Icardi... C'est un peu pareil pour Paredes qui affirme vouloir prolonger, mais ce ne serait pas forcément l'avis du PSG. Pareil pour Di Maria, qui pourtant a prouvé sous le maillot parisien qu'il pouvait briller ! Mais il a désormais 34 ans, et sa saison est loin d'être incroyable. Des facteurs qui poussent certainement la direction a vouloir se séparer de lui. L'Argentin sera en fin de contrat à l'issue de la saison et il ne devrait pas être prolongé. Enfin, plusieurs recrues phares de l'été dernier ont fortement déçu, et elles pourraient faire leurs valises au prochain mercato. Il y a bien sûr le cas de Sergio Ramos, dont l'avenir pourrait s'écrire en MLS comme on vous le révélait il y a quelques jours. Georginio Wijnaldum lui non plus n'y arrive pas depuis qu'il est à Paris. Le Néerlandais est dans le dur et il serait déjà prêt à quitter le PSG ! Dès cet hiver il était partant, et vu son temps de jeu être réduit depuis, il devrait garder le même avis l'été prochain. Enfin, même le futur de Lionel Messi pose question. Et si lui ne se la pose pas, les journaux argentins comme Clarín le font pour lui. Le média évoque l'un des moments les plus tristes de la carrière de La Pulga et se demande s'il restera à Paris après l'été...

Manchester United cherche un attaquant

Avec notamment le départ à venir d'Edinson Cavani, le club mancunien cherche des renforts et selon le Daily Mail c'est un joueur de Ligue 1 qui est dans son viseur. Il s'agit de Moussa Dembélé à qui il ne restera qu'une année de contrat cet été ! Une aubaine pour United, qui pourrait, d'après le tabloïd, débourser environ 30 M€.

Lille va enregistrer un premier renfort

Du côté de Lille, ça brûle pour une nouvelle signature ! D'après nos informations, Akim Zedadka devrait bientôt s'engager avec le LOSC, lui dont le contrat se termine avec Clermont cet été. Un joli coup pour les Dogues, qui sont passés devant plusieurs clubs dont Montpellier, Marseille, la Lazio ou encore Séville.